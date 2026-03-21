F1｜情场失意赛场坎坷 罗利斯开季陷低潮 旧爱晒性感照大获好评

一级方程式（F1）麦拿伦车队的英国车手罗利斯（Lando Norris），今季可谓「事业爱情两失意」。他与葡萄牙籍演员女友Magui Corceiro再次分手，回复单身；与此同时，他在赛场上的表现亦未如理想，在新赛季头两站赛事中，均与颁奖台无缘。另一边厢，其旧女友Magui Corceiro近日发布的最新一辑性感硬照大获好评。

旧爱Magui风骚依旧 性感照引网民热议

现年26岁的罗利斯，在2023年至2024年间曾与23岁的Magui交往，去年两人一度复合，但罗利斯近日在一段TikTok影片中，自称「单身」，证实了两人再度分手的消息。

回复单身的Magui，生活似乎未受影响，事业更是发展得有声有色。这位曾与前车路士及马德里体育会球星祖奥菲力斯（Joao Felix）交往的女星，近日在其家乡葡萄牙里斯本的一个摄影棚，拍摄了一辑性感照片。照片中，她真空上阵，仅穿著一件超大的皮褛，配搭一条宽松的黑色牛仔裤和靴子，造型大胆又时尚。

这辑照片在Magui的Instagram上发布后，随即引来其250万粉丝的热烈讨论，不少网民大赞她「非常美丽」、「史上最漂亮的女孩」，更有人认为这辑照片「绝对完美」，应该登上杂志封面。

罗利斯F1开季即陷低潮。美联社

罗利斯开季运滞 麦拿伦陷困境

与旧爱Magui的风骚形成强烈对比，罗利斯在2026年F1赛季的开局，可谓相当不顺。在头两站大奖赛中，他和队友皮亚斯利（Oscar Piastri）均未能登上颁奖台。

在首站澳洲大奖赛中，罗利斯仅以第五名完赛；而在之后的中国赛，他和皮亚斯特利更因赛车问题，双双未能顺利起步。麦拿伦车队的表现，显然未达到外界预期。

F1下一站赛事，将于3月29日在日本的铃鹿赛道举行。罗利斯及麦拿伦车队能否在东瀛摆脱颓势，重回争冠行列，将是车迷关注的焦点。