乒乓球｜马龙亮相理大坐谈会 逾千名大学生一早排队入场 吁年青人：现世代出路很多 一定要找到自己最热爱的

横跨4届奥运会、共夺得6面奥运金牌的中国「龙队」马龙周五现身理工大学，跟香港2位奥运游泳代表欧铠淳及江忞懿同逾一千名大学生分享「与奥运健儿对话：传承奥运精神」，焦点人物马龙寄予一众在坐的大学生「要找到热爱的事」，他说：「现在年青人有很多出路，最重要找到自己最热爱的，像我，除成绩外，我非常热爱乒球，当我打不好时，这份热爱能帮我走出低谷，希望大家也能找到心中那份热爱，它可以令我们不轻易放弃。」

理工的活动由港协暨奥委会副会长霍启刚担任主持，太太郭晶晶也一同到场力撑，她的出现也获得不少大学生的尖叫，而主角的37岁马龙更不在话下，甫进场已是掌声四起，分享会后更跟理大乒球校队作乒球交流，他对上一次现身球场比赛，是去年11月在澳门举行的粤港澳全运会，他代表北京夺得男团金牌。

难得马龙到港，大学生们一早就在场外等到9圈半入场，熟悉马龙的都知道他很爱「龙队」这个绰号，毕竟长年担任中国乒球队男队队长多年，更从2012年伦敦奥运、2016里约奥运、2020东京奥运及2024巴黎奥运每届都获得金牌（2次男单、4次男团），这天他也说这绰号很酷：「能成为像中国乒球队队长，我觉得是一份荣誉，所以这绰号不光代表自己，也代表中国乒乓球队，这绰号非常酷，也非常帅。」

早上9点已有大批学生等待入场。徐嘉华摄

超过1000名大专生参加今日马龙的活动。徐嘉华摄

霍启刚及郭晶晶也跟马龙乒球交流。徐嘉华摄

谦称美国著名泳手菲比斯更劲，单届夺8金

大家看马龙可以在4届奥运取得6面金牌，成为中国体坛第一人，原来他曾在2016年夺得男单金牌后，曾出现迷茫情绪，他说：「拿完这一块金牌，我不知道自己还能否再拿，但外界都觉得你已拿过金牌，就一定能再拿，当运动员背著这包袱，在场上打球其实是几痛苦的事，当时我问刘国梁主席（当时他是教练），他跟我说：『你这成绩，我20岁就拿过了』（阿特兰大奥运双金），他说叫我挑战历史，因没有中国球员两夺奥运单打金牌（马龙2020东奥真的卫冕男单冠军），当我做到后，他又叫我向其他运动员作为目标，我就是一路被刘主席的话一直打下去，现回头看，还是感谢他对我的鼓励及鞭策，才有自己追求极致。」

奥运精神：不断追求卓越

被大学生问到用一个字来形容「奥运精神」，现任全国青年联合会副主席及中国乒协副主席的马龙言简意深的说：「难！好难！真难！」他笑称自己费尽力气在4届奥运夺取6面金牌，他相对于美国游泳名将菲比斯（Michael Phelps）在2008北京奥运一口气拿8金时说：

「我没想过自己的职业生涯这么长，我小时候觉得运动员到30岁是终点，加上身体机能往下走，但又要保持训练、保持水平，是很难的选择；奥运精神，就是不断追求卓越，我除了热爱乒球外，还有目标，要相信自己的目标前进。」

李凯敏同马龙赛后感： 好惊自己打得太差

马龙更与理大乒球校队作乒球交流，霍启刚及郭晶晶也落场试打，香港女队代表李凯敏是理大物理治疗系，他开心能跟马龙对打，更取得他的签名，她说：「我细细个已有看马龙比赛，能跟他打波十分难以置信，今日开始时都好紧张，不想自己打得太差，打的时候超级兴奋，他同我讲他认得我，见我出去打过比赛，好开心。」凯敏好欣赏马龙的所有技术都好全面，十分值得被称为「六边形战士」，最深刻一场是东京奥运马男单4强对德国Dimitrij Ovtcharov不服输的心态（最终马龙以4:3险胜）。

记者/摄影：徐嘉华