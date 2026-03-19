世界桌球公开赛｜傅家俊轰4杆重Break闯16强 今晚将撼泰国「快枪手」塔猜亚

中国玉山举行的世界桌球公开赛周三（18日）上演32强赛事，香港「一哥」傅家俊（Marco）延续强势，全场轰出4杆「50+」，以5：3力克英格兰球手马丁奥当奴（Martin O‘Donnell），成功闯入16强。

状态火热的Marco今仗开局即展现强大火力，头三局接连打出一Cue 74、87及75度，以（120：8、87：0、85：8） 轻松领先3：0。虽然奥当奴站稳阵脚后连追两局（82：26、67：0），而傅家俊在第六局找回状态，以75：0拿下一局，再于第八局轰出一Cue 99度「埋斋」，以105：19锁定胜局，最后以局数5：3强势晋级。同日，世界「一哥」卓林普（Judd Trump）与「火箭」奥苏利云（Ronnie O‘Sullivan），分别以局数（5：2、5：0）顺利过关。

晋级后的傅家俊将于今晚（19号）7时30分出战16强，面对泰国「快枪手」塔猜亚（Thepchaiya Un-Nooh）。