德国乒坛惊爆重磅转会 樊振东下季加盟杜塞尔多夫

德国乒乓球甲级联赛（TTBL）将迎来史上最瞩目的重磅转会！TTBL于16号宣布，中国乒坛「超重量级」巨星樊振东落实下赛季将由萨尔布吕肯（FC Saarbrücken-TT） 转投联赛卫冕冠军杜塞尔多夫（Borussia Düsseldorf），换上红色战袍继续其德国征途。据悉转会原因于好友波尔（Timo Boll） 有关。

对于这次转会，樊振东透过新闻稿感谢旧东家：「我衷心感谢萨尔布吕肯给予我这个难得的机会，这是我生涯中一段非常特别的篇章。」他续道：「杜塞尔多夫是欧洲乃至世界乒坛的劲旅，我与波尔的密切关系，驱使我迎接这个全新的挑战。」同时旧东家亦在文中感激樊振东这年来的付出。

虽然樊振东与萨尔布吕肯的合作仅一年，但他已凭借超凡实力在德国掀起前所未有的乒乓球热潮，吸纳了大量华人球迷关注TTBL赛事。据悉，这位奥运冠军决定转会的关键因素，正是与其好友、德国乒坛传奇波尔的深厚情谊。

对于樊振东加入杜塞尔多夫，去年在该球会宣布退役的波尔亦表示期待：「樊振东渴望在德甲联赛效力，他早已凭借个人魅力让德甲享誉全球。加盟杜塞尔多夫是顺理成章之举，毕竟这里才是乒乓球的心脏地带。」