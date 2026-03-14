钢管舞少布有原因 漂亮背后的安全密码

工作室里弥漫著止滑镁粉与汗水的气味，上堂前导师千叮万嘱要穿著短衣短运动裤，但一群初学者眼神里写满了不安，非如此「赤诚」不可吗？性感的舞装，带来卖弄色情的负面标签，但Vicki拆解原来有安全考量。

「几乎每个初学者第一堂课都会因为没自信，不敢穿得太少。」导师Vicki观察道。然而，当她们渴望在钢管上做出更优美的旋转与倒挂时，便会亲身体会到布料的阻碍。「当你想在钢管上做更多动作时，自然会发现问题。着住运动裤做空中动作，发觉要用到的皮肤被遮住了。」她指著大腿内侧解释，「你要将条裤提高先做到，因为皮肤同钢管的摩擦，先可以令你个动作做得轻松。」Vicki补充说，穿得少，是为了安全，「专业舞衣不仅有足够的弹性与舒适度，以及比较不容易走光。」

除了舞衣，钢管舞另一个不可或缺的灵魂，便是那双动辄7、8寸，甚至更高的舞鞋。舞鞋分为两种，舞靴和舞鞋，而鞋踭的高度，普遍由7寸到10寸不等。她站在钢管旁边演示著解释，舞靴的设计让舞者容易保护双脚，而舞鞋则强调腿部线条的延伸感，增强视觉美感。当Rebecca从钢管上下来，鞋跟轻叩地面时，发出「哒、哒」的清脆回响，这声音里藏著另一个温柔的秘密。「这是回弹地板，」创办人Miu解释道：「钢管附近的地板，我们用回弹地板，本身结构系为了减低舞者脚部承受的压力，冇咁容易受伤。」

虽然感觉上只是比普通地板多一点弹力，但舞者感受却大有分别。Rebecca说：「相比普通地板，你跌落地下的时候，会感觉冇咁痛。」Miu补充不应太依赖地板，要学识卸力，才是上策。

记者、摄影：廖伟业