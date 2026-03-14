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告别有色眼镜 钢管舞跳出香港新风潮

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更新时间：09:00 2026-03-14 HKT
发布时间：09:00 2026-03-14 HKT

钢管舞长久以来被贴上负面标签，但只要脱下有色眼睛，就会找到截然不同的答案。12年舞龄的Vicki，因钢管获得满足感，因钢管拥有令人羡慕不已的健康身型；6年前滑开手机屏幕，Rebecca偶然见到一名舞者赤足登杆，行云流水地翻转、倒挂，与钢管构成完美三角形，一看便爱上，走进教室报名上课，踏上一条重新认识偏见、驾驭身体及探索美学的旅程。

回想起当时看完短片的反应，Rebecca仍然历历在目：「我当时觉得：『哗，好靓呀！我要学！』」结果她成功叫来一位朋友一起报名上课。很快来到她的第一堂课，当时影片里的舞者样甚轻松地做到的动作，原来对她来说这般困难：「当年我很少运动，所以双手完全冇力，双手紧抓著钢管，不断颤抖，用尽全身力气想举起自己，但身体却纹丝不动。」但钢管舞对她就是有一种魔力，当时没有感到挫败。半年后，朋友放弃了，她却因为那种解锁动作的成功感，一直留到现在。由学员变成导师，一晃眼便是六年。

然而大学那几年，Rebecca刻意隐瞒自己跳钢管舞的事，不敢在社交媒体发帖，怕被亲戚朋友看到：「我唔想俾屋企人、亲戚、朋友知道我跳钢管舞，尤其是刚刚开始跳得好核突那时。」直到两年后她渐渐开始将她跳钢管舞的相片和影片放到社交媒体，这个秘密最终还是被亲戚发现了。

亲戚看到的不是Rebecca在钢管上的美，而是她身上「暴露」的战衣。「你着到咁少布，系咪想人包养呀？」这些话她听过不下数十次，时至今日，Rebecca还是隐藏不了她对这些偏见的无奈和委屈。但她坚持下来的原因，是因为成就感：「但系跳pole个成功感，大过可以遮盖到所有人的有色眼镜。」

而Rebecca的导师Vicki，其故事则由两位妹妹开始，那时她对钢管舞的认识，仅限于「性感、高踭鞋、着得好少布」。在十多年前，社会对钢管舞的偏见比现在深得多。Vicki坦言：「十多年前因为大众未了解这个运动，会有很多有色眼镜。」但真正让她感受到「有色眼镜」的，是身边最亲近的人：「当时的男朋友，唔支持我跳。我完了一个课程，打算再报名，佢话：『仲玩？你玩够啦。』」

说起坚持跳钢管舞12年，真正让她坚持下去的原因是，是当时最后一堂开放给家人和朋友观看后，那股很「爽」的感觉。「拼尽全力去练习，最后成功演出之后，我觉得：『我踩入呢个世界﹗』好想再经历多次呢种感受。」自此以后Vicki正式与钢管舞结下到现在已经十余年的缘分。

回想起某天，她练习过后走过工作室壁报上，一张自己正在做一个高难度动作时的相片，她摸著自己结实的大腿大笑着说：「个背肌几好睇呀，大髀线条几靓呀。『其实自己咁样都几好睇。』」在Vicki眼里台上只有钢管和她，而台下只有亲身到场支持她的朋友和男朋友。也许旁边可能有人窃窃私语，或投来异样的眼光，但Vicki已经学会不在乎：「我享受我自己的钢管舞，为何要介意你点睇我呢？」

记者、摄影：廖伟业

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