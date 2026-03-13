ATP多米尼加挑战赛｜黄泽林再演逆转好戏闯8强

香港网球「一哥」黄泽林今次在ATP多米尼加挑战赛男单再演逆转好戏。此子今仗以2：1（3：6、6：4、6：21）逆转胜世界排名64位的波斯尼亚球手迪辛靴奥（Damir Dzumhur），强势杀入8强。

现时世界排名123名的黄泽林（Coleman）首圈先落后一盘下反胜阿根廷球手，尽显打不死精神。今场表现相当出色，全场轰出8个Ace球及31个致胜球。16强面对经验丰富的迪辛靴奥，Coleman与上仗如出一辙，首盘先以3：6先失一局。不过站稳阵脚后，他在第二盘中段成功打破对方发球局，以6：4扳平。在决胜盘更一口气连取5局，最终以6：2奠定胜局。最终coleman在力战2小时11分钟后，以总盘数2：1反胜赛事三号种子，以下克上杀入8强。将与比利时球手博斯（Alexander Blockx）争夺4强席位。