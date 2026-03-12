F1｜中国站开战在即 佐治罗素现身上海秀方言 豪言今季目标「场场赢」

F1中国大奖赛即将于本周末在上海国际赛车场燃擎，平治车队英国车手罗素（George Russell）抵沪，周三现身阿迪达斯品牌门店出席传媒活动。这位刚在澳洲站取得「完美开局」的车手心情大好，不仅入乡随俗即席学讲上海话，更表示今季目标是「赢尽每一场比赛」

入乡随俗 秀上海话「侬好」

第四度造访上海的罗素，对当地车迷的热情印象深刻。在活动现场，他在主持人指导下用上海话说出「侬好」、「侬好上海」向在场粉丝问好，引来全场欢呼。罗素透露，自己非常喜爱中国文化，过往几年都会制作特别版头盔，今年亦不例外。他表示一款融合中国元素及特别涂装的头盔正由中东运送途中，期望能赶及在周末的赛事中佩戴亮相。

无惧新例 剑指上海站冠军

谈及今季F1实施的新赛制及新一代战车，罗素坦言适应过程充满挑战。他回顾刚结束的澳洲站，形容与法拉利车手陆克莱（Leclerc）的攻防战犹如「猫捉老鼠」，虽然起步艰难，但最终平治能包办杆位及分站冠军，对车队而言是「完美开局」。

面对即将到来的上海站，罗素信心十足：「在F1世界，形势瞬息万变，前列四支车队竞争激烈。但我的目标很清晰，就是赢下每一场比赛。」他强调，虽然新战车在操控上与以往不同，但车队在休季期间于模拟器上投入大量时间，加上阿迪达斯在装备上的技术支援，令他在驾驶舱内倍感舒适，已准备好在上海这条充满挑战的赛道上争取佳绩。

获封「赛车皇帝」 勉励小车迷

活动上，罗素亦分享了与阿迪达斯的合作点滴，大赞品牌推出的农历新年系列服饰别具特色。被中国车迷戏称为「赛车皇帝」的罗素，在最后得到一幅印有其领奖英姿、并戴有皇冠形象的中国传统剪纸艺术品礼物，正如他在寓意他在赛场上称王。

向来对粉丝有求必应的罗素更与现场一名在模拟赛车挑战赛中表现出色的8岁小车迷互动。得知小男孩梦想成为赛车手，罗素暖心鼓励：「或许10年后，我们能在F1赛场上相见。」尽显大将之风。

F1中国大奖赛正赛将于本周日举行，届时罗素将驾驶平治战车，力争在上海站登顶。