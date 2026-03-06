Liv Golf香港｜德特利指中东冲突变相令他可以休息 麦道尔笑指自己经典一杆入洞后柏忌作结

Liv Golf香港今日完成次回合赛事，今日发挥稳定以低标准13杆位列第3的德特利(Thomas Detry)赛后表示，今天的状态很好打出了错的表现，家在杜拜的他更指中东冲突，变相令他有时间休息一下，而今轮打入一杆入洞的麦道尔(Graeme McDowell)则表示很高兴可以打出一杆入洞，并指在转换了一些技术后重拾信心。

德特利险因中东冲突无法抵港 指变相令他有时间休息

今日维持首日稳定发挥冲到上第3的德特利实际上差点因为中东冲突无法参赛，住在杜拜的比利时选手因早前杜拜空域关闭而差点无法到港参赛，好在最终有惊无险能抵达香港，他也分享中东冲突对他的影响：「实际上比赛前我有点紧张，担心自己未能有充分准备，但我依然有好好休息并和教练进行了训练，而事实上自从星期六我都没有碰过高尔夫球，所以中东冲突某程度上反而对我有帮助，因为这不得不让我放下球杆。」他也表示虽然会感到紧张，但他也准备好了迎接任何挑战：「我现在还有点紧张，但我也准备好迎接任何挑战，虽然不是百分百准备好，但作为一位竞争者我只会想自己表现好并为团队争光。」

麦道尔求变打出好表现

而今日打出不错表现以低标准10杆排第8的麦道尔则表示今日打出了不俗的表现，他也笑指打出了经典的一杆入洞后即柏忌：「我用一个旧式的一杆入洞后柏忌来，但依然也令人开心，也打出了不错的高尔夫球。」而提到在推杆的表现上，麦道尔坦言自己去年的推杆表现不佳，为此也作出了新的尝试：「我检视了挥杆的一些技术细节，发现有些已经不适合我，所以我尝试回归更纯粹的基本功并作出了不少努力，也令到我找回自信心。」

记者/摄影：魏国谦