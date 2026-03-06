F1澳洲站练习赛｜法拉利强势卷土重来 阿士东马田遭遇灾难性开局
发布时间：15:00 2026-03-06 HKT
一级方程式赛车（F1）的澳洲大奖赛，今日在澳洲墨尔本举行首次练习赛，万众期待的法拉利（Ferrari） 车队展现强势， 陆克莱（Charles Leclerc) 与队友咸美顿（Lewis Hamilton）包办前两名，为这个传奇车队打响头炮。
陆克莱在练习赛尾声阶段造出全场最快圈速，以1分20.267秒的成绩优势力压队友咸美顿，登上榜首。今次练习赛即展现惊人速度，预示著法拉利将在本季具备争标实力。
而红牛车队（Red Bull Racing）的韦斯塔潘(Max Verstappen) 则以第三名完成练习，落后第一名0.522 秒。韦斯塔潘的新队友艾查(Isack Hadjar) 排名第四。首次代表小红牛车队（Racing Bull）出战的18岁英国小将连巴迪（Arvid Lindblad）则排名第五 。
然而，另一支备受关注的车队阿士东马田（Aston Martin） 则迎来灾难性开局。两届F1冠军的阿朗素(Fernando Alonso) 因本田动力单元故障，全程未能上场做出有效时间。其队友史杜尔（Lance Stroll） 亦仅完成三圈，赛车同样遭遇引擎问题。更令人担忧的是，阿朗素在周四曾公开表示本田引擎的剧烈震动，可能导致车手在手部神经受损的风险。技术总监纽维坦言：「我们的电池问题一直存在，最近又出现了电池与管理系统通信的问题。但根本问题仍然是我们持续面临的震动问题。」
平治(Mercedes)车队在季前测试后被视为墨尔本站的夺冠热门，但他们的练习赛表现平平。佐治罗素 （George Russell） 最终排名仅仅第七。而罗素和队友卡美安东尼利（Kimi Antonelli ） 都遇到了转向不足的问题，而混合动力系统的能量输出也未能达到预期。安东尼利排名第八。
