LIV Golf香港2026懒人包 3月5号开打 一文睇晒赛制、门票、球星、表演及美食区

LIV Golf香港站2026赛事将于3月5-8日在粉岭球场举行。今年将迎来多项革新，首先比赛日期从三日增加至四日，更首次采用72洞赛制，以及星级阵容的音乐与文化表演。体育组为读者整理必看重点，让大家一文看清今届赛事精华。

今届赛事内容速览+门票及交通资讯

LIV Golf职业高尔夫巡回赛以创新见称，赛事融合体育、音乐与娱乐，旨在吸引新世代球迷。今届香港站更是亚洲首站获得冠名赞助的赛事。

举办日期：2026年3月5日至8日（周四至周日）

地点：香港哥尔夫球会粉岭球场

赛制： 四天72洞比杆赛，以多洞同时开球方式开赛

门票发售：门票于LIVGolf官方网站发售。12岁及以下小童由一位付费成人陪同可免费入场。

交通及泊车： 详细交通指南、泊车资讯及每日赛程，请浏览 LIVGolf.com

每日精彩流程及开球时间

每日赛事开始前，香港芭蕾舞团会在1号发球台演出。球迷若想占据有利位置欣赏每日开幕表演及开球，建议提早抵达1号发球台附近。

3月5日（周四）

▪ 开幕表演（香港芭蕾舞团）：下午1:10

▪ 第一轮比赛展开

3月6日（周五）

▪ 开幕表演（香港芭蕾舞团）：中午12:10

▪ 第二轮比赛

3月7日（周六）

▪ 开幕表演（香港芭蕾舞团）：下午1:10

▪ 第三轮比赛

▪ 赛后音乐会：澳洲人气DJ及音乐制作人 Dom Dolla 主舞台开骚（持有周六门票及贵宾票即可入场）

3月8日（周日）

▪ 开幕表演（香港芭蕾舞团）：上午11:30

▪ 最终轮比赛及颁奖典礼

球星阵容：星级球手云集 力争卫冕

赛事云集57位顶尖球手，包括卫冕个人冠军、西班牙名将加西亚（Sergio Garcia），以及他领军的卫冕团体冠军Fireballs GC。其他焦点球星包括：

▪ 拉姆（Jon Rahm，西班牙）

▪ 德尚博（Bryson DeChambeau，美国）

▪ 史密夫（Cameron Smith，澳洲）

▪ 庄臣（Dustin Johnson，美国）

新星同样瞩目，澳洲新秀史利（Elvis Smylie）在季初利雅得站一鸣惊人夺冠；传奇球手金河珍（Anthony Kim）刚在阿德莱德站赢得个人近16年来首个职业冠军，气势如虹。

音乐与文化体验

开幕表演：香港芭蕾舞团

每日赛事开始前，香港芭蕾舞团将于1号发球台演出获奖作品《罗密欧与朱丽叶》的选段《港式麻雀华尔滋》，演出将以 Bruno Mars 歌曲配上古典芭蕾与60年代香港文化元素，为赛事揭开序幕。

周六音乐会：Dom Dolla

曾获格林美提名的澳洲DJ及音乐制作人 Dom Dolla 将于周六第三轮比赛结束后，在主舞台带来压轴演出。他曾于LIV Golf阿德莱德站创下破纪录观众入场的佳绩，今次首度袭港，势必炒热全场气氛。

兰桂坊 @ OneUnder

场内特设「兰桂坊@OneUnder」贵宾区，由兰桂坊顶尖驻场DJ由早到晚接力演出，将香港标志性夜生活带入粉岭球场。

美食体验：SAVOUR BY LIV GOLF

比赛期间，场内观赛村每日上午10时至下午6时将设美食专区，呈献香港多元饮食文化。汇聚正宗粤菜及国际美食，包括 BBQ Bunker Burgers、Deli & Co.、Gourmet Baked Potatoes 及 The Waffle Bar 等。场内设有两间酒吧，供应啤酒、葡萄酒及鸡尾酒。

星级名厨烹饪示范（观赛村舞台）

每日举行两场现场烹饪示范，示范后提供试食样本：

▪ 3月6日（周五）下午12:45及2:30：Treehouse 餐厅主厨 Christian Mongendre

▪ 3月7日（周六）下午12:30及2:15：Arcane 餐厅米芝莲一星主厨 Shane Osborn

▪ 3月8日（周日）下午12:30及2:00：House of Culture 餐厅主理人陈佑维

球迷互动与艺术体验

ART+LIV Golf+HKWALLS

由HKWALLS策划的街头艺术计划，包括艺术家黄裳（Sheung Wong）现场创作壁画、球场内原汁原味的街头壁画，以及球迷可参与的模板艺术工作坊。

球迷互动挑战区

设有「点心切球」及「筷子大乱斗」挑战，灵感源自本地饮食文化，考验参加者的精准度与挥杆速度。

儿童专区

以维多利亚港为主题，设有帆船造型波波池、「造船」浮力站、Minecraft教育体验、LEGO 游戏及VR高尔夫体验等互动STEM活动。

观赛贴士：

▪ 每日开幕表演时间不同，建议提早到场占据有利观赏位置。

▪ 周六音乐会只限持有当日门票或贵宾票人士，门票不另作发售。

▪ 场内活动及烹饪示范名额有限，建议提早前往观赛村。