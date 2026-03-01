网球｜香港时间周一凌晨三时半在美国 张玮桓拍中华台北梁恩硕 跟头号种籽争冠

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港网球一姐张玮桓（Eudice）跟中华台北梁恩硕组成「港台组合」将于香港时间周一凌晨3时半在美国德州奥斯丁举行的ATX公开赛决赛，争取个人第一个ATP250的冠军头衔。Eudice跟梁恩硕于准决赛在先输一局4:6下，以7:6（7:3）、10:6 反胜2号种籽、日本组合青山修子、柴原瑛菜入决赛，希望借此赚取更多WTA排名积分，看能否取得5月法国网球公开赛的参赛资格。

张玮桓（左）及梁恩硕（右） 合力杀入ATX公开赛双打决赛。香港网总FＢ图
29岁的Eudice 曾于2023年取得澳洲网球公开赛的外围赛资格，有过那次经验，她一直都想再次争入「大满贯」，去年11月，她跟梁恩硕曾携手参加澳洲网球公开赛的亚大区双打「外卡」比赛，可惜败仗而回，现在尝试跻身入今年余下3个「大满贯」的双打比赛（包括5月法网、6月温布顿、8月美网）。

Eudice在2026年跟梁恩硕的双打成绩不错，今年一月菲律宾（WTA 125）及泰国站（W75）夺得双冠军，WTA双打世界排名升至现时新高的83位，能否再升高些位置，就要看这对「港台组合」凌晨一场决赛的成绩。

张玮桓曾表示今年的目标是争取大满贯参赛资格。资料图片
她们在ATX公开赛的准决赛对日本组合青山修子、柴原瑛菜，在先输一盘4:6，第2盘抢七成功以7:6（7:3）追成平手，在决胜局时，「港台拍档」曾落后5:6，及后连取5分，以10:6险胜，她们在决赛将对头号种籽、美澳组合Taylor Townsend、Storm Hunter，Taylor的双打排名是世界第3兼今年一月的澳网双打赛打入8强，对Eudice 及恩硕肯定是一大挑战。

Eudice及梁恩硕从2022年开始时有合作双打，从去年7月2人开始更多合作，至今已赢得5个WTA比赛的双打冠军，包括今年一月菲律宾（WTA 125）及泰国站（W75）的双冠军，WTA世界排名升至现时的83位。

Eudice亦曾跻身WTA250级别的决赛，包括2024年泰国公开赛2（拍日本内岛萌夏Moyuka Uchijima）及去年10月的广州公开赛（拍梁恩硕），她期望今仗能有所突破。

记者：徐嘉华

