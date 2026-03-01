Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

WTT新加坡大满贯│孙颖莎轻取师妹陈熠 与王曼昱会师女单决赛 国家队提早锁定冠军

即时体育
更新时间：15:21 2026-03-01 HKT
发布时间：15:21 2026-03-01 HKT

WTT新加坡大满贯今日(1日)煞科，男、女单分别上演两场准决赛，晚上再进行决赛。女单的两场4强赛已经完成，头号种子孙颖莎以4:1轻取师妹陈熠，将与同比数淘汰沙芘妮云达的王曼昱会师决赛，今晚7时争冠。由于国乒队于混双、男双和女双都未能夺冠，这个女单锦标将成为国家队在本站的首个冠军。

孙颖莎击败陈熠 与王曼昱上演最强对决

孙颖莎面对21岁师妹陈熠，首局打得十分轻松，一度领先9:1下，先赢11:2。第2局陈熠表现大幅改善，打至10:10平手，可是仍输12:14。第3局孙颖莎一直领放赢11:7，只差一局即可晋级。第4局陈熠以11:5回敬一局，可是第6局去到10分平手后连失两分，输10:12，孙颖莎总比数赢4:1。

国乒队今次赛事首冠

另一场4强赛，2号种子王曼昱以15:13、7:11、11:8、11:9、11:7击败德国球手沙芘妮云达，与孙颖莎上演最强对决，同时亦为国乒队提早锁定冠军。国家队在今次WTT新加坡大满贯的3项双打比赛中，都未能取得冠军，混双及女双均无缘决赛，最紧近是男双，可是林诗栋/黄友政直落3局不敌法国勒般兄弟，仅得亚军。

王曼昱在准决赛淘汰沙芘妮云达。新华社
王曼昱在准决赛淘汰沙芘妮云达。新华社
王曼昱在准决赛淘汰沙芘妮云达。新华社
王曼昱在准决赛淘汰沙芘妮云达。新华社
王曼昱在准决赛淘汰沙芘妮云达。新华社
王曼昱在准决赛淘汰沙芘妮云达。新华社
王曼昱与孙颖莎上演最强对决。新华社
王曼昱与孙颖莎上演最强对决。新华社

