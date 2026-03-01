Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

拳击│曹星如TKO菲律宾拳手 夺IBF泛太平洋金腰带 剑指世界冠军

更新时间：10:46 2026-03-01 HKT
发布时间：10:46 2026-03-01 HKT

香港拳手「神奇小子」曹星如（Rex Tso）周六(28日)于菲律宾马尼拉出战菲律宾拳手「眼镜蛇」Genisis Libranza，以凌厉攻势于第三回合技术性击倒（TKO）对手，勇夺IBF泛太平洋雏量级冠军金腰带。此役过后，Rex成功集齐「四大组织」区域冠军头衔，向IBF世界冠军宝座再迈进一步。

感谢香港朋友睇直播支持

胜出赛事后，Rex的职业战绩累积至24胜0负1和、15次KO。他感谢亲临现场及透过直播支持的香港朋友，并表示这条金腰带意义重大：「我下一个目标，就是挑战IBF世界冠军！」他亦向全球支持者致谢：「好多谢大家，即使我中间停咗一段时间，再重返拳坛，大家依然咁支持我，真系非常感激。」

3回合TKO对手

今场原定十回合赛事最终于第三回合结束。Rex表示：「每次比赛我都尽量把握每个机会。当我见到有有效攻势的空间，就会果断追击。我唔会刻意将KO放在首要目标，只系希望把握场上每一次出现的机会。当然自己仲有好多需要改善的地方，刚才一度心急进攻，反而中了几下重拳。未来将面对更多高水平对手，我会提醒自己在实战中修正这些细节。」

赛前一星期曾患感冒

谈及早前与印度拳手Sagar Chouhan战和、令争取世界排名进程稍作延长，Rex表示：「一次小小停顿唔会阻止我追逐目标，反而令我今次备战更加专注。无论体能分配定拳击技巧，我都觉得比之前控制得更好，所以更加有信心向目标进发。」他亦透露，在最后一星期实战期间曾患上感冒，但仍完成六个回合实战；惟在减磅初段一度因病情出现停滞，因此决定先专心休养，再重新调整减磅节奏，以最佳状态应战。

Rex的拳击经理人Lennon Tsoi表示，将继续为他积极安排高水平赛事，并期望下一场可挑战年仅23岁、现时世界排名第5的墨西哥拳手Jose Salas Reyes（17胜），为冲击世界冠军铺路。

曹星如职业战绩累积至24胜0负1和、15次KO。图片由公关提供
曹星如感谢香港朋友睇直播支持。图片由公关提供
潘启情意外撞头 对赛和深感可惜

同场另一场焦点赛事，由香港拳手潘启情（Raymond Poon）迎战菲律宾拳手Enrique Magsalin，争夺WBF Australasian蝇量级冠军金腰带。比赛期间双方一次意外撞头，经场边医生检查后，于第四回合结束后宣布终止赛事。最终裁判以 majority draw 判决双方赛和。Raymond赛后表示满意自己的整体表现：「今场发挥同预期相若，我一早知道会系一场硬仗，所以一直努力执行教练嘅指示同部署，只可惜喺我开始占到优势嘅时候，比赛被医生终止。」

对于未能分出胜负，他坦言感到可惜：「我感受到对方体力已经接近耗尽，只要比赛继续落去，我有信心可以击倒对手。」谈到有不少亲友专程到场支持，Raymond表示十分感动：「好感谢大家亲身到场为我打气，俾咗我好大力量，亦令我更加期待踏上擂台。虽然今次结果未如理想，但衷心多谢大家一直以嚟嘅支持。」
 

