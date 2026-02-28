Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

专访｜由当初苦练一字马到今年参加亚运会 林资洋因韵律泳学懂坚持

即时体育
更新时间：09:17 2026-02-28 HKT
发布时间：09:17 2026-02-28 HKT

她们一个入水能游、一个陆上能跳，同是17岁的应届DSE考生，同有著要追的大赛梦，前者是韵律泳代表林资洋（Azland），后者是花式跳绳代表施颖（Swing），两个都不爱跟时间竞赛、钟意玩「花式」，曾多次代表香港获国际赛奖牌，这两位学体兼优的名校生齐齐获选为「2024-25年度香港杰出学生」，为即将完结的中学画上一个完美的句号，亦为将展开的大学生生涯开一个好头；上月底刚接过奖项，她们已急不及待定立心愿，希望藉著「杰出学生」的荣衔将自己热爱的运动带入社群，吸引更多人成为自己的「同路人」。

林资洋（右）及施颖（左）是应届「香港杰出学生」，同样希望藉这奖项将自己心爱的运动推广开去。图片由公关提供
林资洋认为手上这个「香港杰出学生」奖项推动自己日后要做得更好。徐嘉华摄
徐嘉华摄
徐嘉华摄

 

记者／摄影：徐嘉华

林资洋（Azland）（德望学校、中六）：
「我要对得起这个奖项及这份荣誉，日后不可以做一些令到人失望的事。」

由当初一心只想学踩水才参加韵律泳，到今年9月将代表香港参加名古屋亚运会，17岁的德望学校中六生林资洋（Azland）说绝对超出想像，正如她手上拿著的「香港杰出学生」奖项，她也谦虚的说：「相比其他得奖者，我觉得自己不太值得这个奖，希望未来可证明自己对得起这个荣衔。」

徐嘉华摄
访问这天，Azland带著一件闪令令、她最心爱的湖水绿泳衣，问她是否被韵律泳衣吸引，她甜笑默认，然后说：「其实我小三时，妈咪想我学踩水，于是学韵律泳，由于很快就出到成绩，就继续下去。」

Azland 还记得一开始学韵律泳时被一字马考起：「我最初连一字马也做不到，我的柔软性非常差。那时我练一字马时，如果觉得痛到想死，我就会睇俄罗斯或中国队的奥运比赛片段，然后叫自己加油。」

要兼顾学业和韵律泳，Azland每日课堂以外，也会到九龙公园泳池训练，韵律泳令她变成一个「全方位」的年青人：「学习韵律泳及参赛过程，遇到挫折及疲累时，它教晓我『坚持』及『调整自己』，这些得著有助我在读书上，而且韵律泳包含音乐、舞蹈、体操，带给我不同类型的体验，令我成为一位『全方位』的人。」每一次克服新的难度动作，Azland 也能得到成功感。

林资洋在韵律泳比赛中夺奖无数。图片由受访者提供
林资洋在韵律泳比赛中夺奖无数。图片由受访者提供

韵律泳有单人赛、双人赛及图体赛，Azland小四开始参赛，小如本地赛，大如世界锦标赛、世青赛、世界杯，甚至去年11月粤港澳全运会也有份参加集体技术自选（第10名），她说：「我们没太在意全运会的成绩，能同场跟国内各省队比赛，让我们知道自己处于哪个水平，对备战9月的亚运会很有帮助。」

谈到将第一次参加亚运会，Azland显得十分雀跃及期待，她说：「2023年杭州亚运，我未够岁数（至少要满15岁）参加，亚运是香港韵律泳队最想参加的大赛，好开心参加团体赛。」

徐嘉华摄
由学踩水到登上亚运舞台，对Azland来说是成就解锁：「我觉得好幸运，这些年都能参加很多国际大赛，希望下一代的韵律泳员可以冲进奥运。」Azland也希望藉著「香港杰出学生」奖项令更多人认识韵律泳，她不时应邀在学校的水运会表演，希望吸引更多人加入。

