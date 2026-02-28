Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

专访｜对跳绳热诚打动评审 施颖边跳边教 望藉头衔推广跳绳运动

更新时间：09:15 2026-02-28 HKT
发布时间：09:15 2026-02-28 HKT

她们一个入水能游、一个陆上能跳，同是17岁的应届DSE考生，同有著要追的大赛梦，前者是韵律泳代表林资洋（Azland），后者是花式跳绳代表施颖（Swing），两个都不爱跟时间竞赛、钟意玩「花式」，曾多次代表香港获国际赛奖牌，这两位学体兼优的名校生齐齐获选为「2024-25年度香港杰出学生」，为即将完结的中学画上一个完美的句号，亦为将展开的大学生生涯开一个好头；上月底刚接过奖项，她们已急不及待定立心愿，希望藉著「杰出学生」的荣衔将自己热爱的运动带入社群，吸引更多人成为自己的「同路人」。

两位应届「香港杰出学生」施颖(左)及林资洋(右)都希望藉著这个奖令更多人认识自己心爱的运动。图片由公关提供
两位应届「香港杰出学生」施颖(左)及林资洋(右)都希望藉著这个奖令更多人认识自己心爱的运动。图片由公关提供

 

徐嘉华摄
徐嘉华摄
施颖一手拿著绳一手拿著「香港杰出学生」奖座。徐嘉华摄
施颖一手拿著绳一手拿著「香港杰出学生」奖座。徐嘉华摄

记者/摄影：徐嘉华

施颖（Swing）（协恩中学、中六）：
「这个奖不会定义我是甚么人，也不会定义大家是甚么人，每个人都有叻的地方。」

访问开门见山，问Swing知不知为何能从496名参选学生中脱颖而出，夺得「香港杰出学生」殊荣，她很快就答：「我觉得是我对跳绳的热诚打动了评审，我真的很喜欢跳绳。」

徐嘉华摄
徐嘉华摄
徐嘉华摄
徐嘉华摄
徐嘉华摄
徐嘉华摄

Swing对跳绳可以说是「一见钟情」：「我小学有跳绳班，读小二时看到师兄们的表演，他们跳的空翻，觉得好有型，我『哗』过不停，就这样被这些花式吸引住。」接触跳绳后，Swing已没再玩其他运动，专心练绳，中一时以全港精英赛三甲成绩跻身香港队，那年第一次代表香港参加「世青赛」，可惜遇上疫情，只能线上比拼，最难忘第一次国际赛已赢得世青赛中的『国际公开赛』12-15岁组『个人花式』冠军，从此对跳绳的热爱有加无减。

施颖在比赛中。图片由受访者提供
施颖在比赛中。图片由受访者提供

跳绳分两大类，一是跳速度（Speed），即斗快，另一种是跳花式（Freestyle），斗难度动作，Swing独爱「花式跳绳」，喜欢它无穷无尽的创意，是一直跳下去的动力。

从小二接触跳绳后，Swing一直都是学业、跳绳两兼顾，每星期练3堂绳课超过10小时，亦会在学校教跳绳班，她分享两者兼顾的心得时说：「跳绳练到一个水平时，要放多点时间在练习上，我不想因为跳绳影响读书，所以我规定自己一放学回家先做好所有功课才到绳馆训练，我觉得最大的成功感是读书和跳绳一样做得好。」

徐嘉华摄
徐嘉华摄
徐嘉华摄
徐嘉华摄

Swing上月接受完「香港杰出学生」奖翌日参加「全港精英赛」，夺得「个人花式」及「三重赛」双冠军，她笑说：「精英赛那天很多人来恭喜我，不是为双冠军，而是恭喜我获杰出学生奖，这个奖对我将展的大学人生是一个好开始。」

Swing更想藉这个头衔推广跳绳，事实上她已开始第一步，在协恩中学教学妹们跳绳，她说：「我会继续教跳绳，亦希望藉这个杰出学生奖吸引更多人关注跳绳。」已手执多面世锦赛及亚锦赛团体及队际赛金牌的Swing，最快一个比赛是7月亚锦赛再争金，还有明年世锦赛，她希望争取成为个人赛「世界冠军」。

