WTT新加坡大满贯｜港队两支混双组合同于4强止步

世界排名第4的香港混双组合黄镇廷、杜凯琹，周四在WTT新加坡大满贯的4强赛，同巴西组合Hugo Calderano/Bruna Takahashi激战32分钟，「黄杜配」在领先一局11:9下，被对手以11:8、11:9、11:8反胜，继去年同一站比赛后，再次以铜牌作结。

阿廷及阿杜合作无间。WTT 官方图

WTT 官方图

上月才在多哈站球星赛夺得混双冠军，来到新加坡这个更高级别的大满贯赛事，被编为2号种籽的「黄杜配」从16强打起，先后击败瑞典、西班牙入4强，对世界排名第5的巴西组合Hugo及Bruna，可惜除了第一局先拔头筹，余下3局都被对手主导，港队终以1:3下马，继去年后，再次在新加坡大满贯4强止步。

阿廷赛后表示：「对上一次对他们，也是我们输波，今日我们表现比上次好一点，起码在场上的时间是咬得住比赛，输的是有些细节位未做好。」阿杜认为Hugo的打法给予不少压力，出现不少无谓失误。」

「黄杜配」除了去年同一站打入4强外，也曾于2024年沙特站大满贯入到决赛（最终夺亚），阿杜认为近年多了WTT排名赛，要在比赛中夺冠好有难度，现在最重要是保持世界排名头4位，希望在亚运排到种籽位置。

陈颢桦(左)及南韩拍档。WTT 官方网页

师弟陈颢桦伙拍南韩的金娜英亦在周四的4强出局。

记者：徐嘉华