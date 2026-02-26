剑击亚青赛｜周五煞科战 港队三线出击 可望再有金牌进账
发布时间：18:07 2026-02-26 HKT
香港青少年剑击队在雅加达亚洲青少年剑击锦标赛保持日日有牌落袋！周四凭青年组男花队增添铜牌，4位代表包括个人赛铜牌的林浩朗伙拍原子舜、蔡子乐及刘晋延在铜牌战以45:29大胜新加坡，港队在今届暂累积6金5银7铜共18面奖牌，预计周五最后一天比赛再有奖牌进账。
青年组男花队在对上4届亚青赛都夺得金牌（2022至2025年），林浩朗及蔡子乐是2024及2025的金牌功臣之一，今日跟队友从16强打起，先后以大比数击败约旦及马来西亚，4强对劲敌日本，港将在初段曾有5分领先优势，可惜最终被对手反胜，港队输36:45，转战铜牌战对新加坡，港队由头带到尾取胜。
至于同日进行的女子重剑及佩剑团体赛,同样取得第5名；周五进行男重、男佩及女花团体赛，争取以奖牌结束今届亚青赛。
记者：徐嘉华
