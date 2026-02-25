剑击亚青赛｜男佩凭19岁何柏霖 夺回失落16载的亚青个人赛金牌

香港青年剑手继续在雅加达亚洲青少年剑击锦标赛抢金！周三轮到全运会代表何柏霖（Hugo），他在男子青年组佩剑决赛以15:11击败乌兹别克的Alpamis Urakbaev，在最后一年「标尾会」夺得个人第一面亦是最后一面亚青赛金牌，这亦是男佩相隔16年再夺亚青金牌，同日还有男重袁诺文取得个人赛亚军，令港队奖牌数目增至17面（6金5银6铜），超越上届16面奖牌。

何柏霖在决赛前一刻，他希望以轻松的心情争上冠军宝座。直播截图

去年夺亚洲U23冠军，加上11月全运会的锻炼，何柏霖今仗发挥十分亮眼。资料图片

19岁的Hugo近年备受重用，去年11月的粤港澳全运会也夺得团体赛资格，对于自己最后一年够岁数参加亚青赛，他赛前曾说过「很想要」：「随著年龄的增长，今年是我最后一年打亚青，没有下次了，所以改变心态，我一定要拿亚青冠军，是好想要那种，我平时好少在赛前讲出金牌的目标，今次我先斩后奏，看看效果如何。」

Hugo在小组获5胜1负、总排名第4入直入32强，并先后击败马来西亚、日本、南韩及乌兹别克入决赛，对另一位乌兹别克剑手Alpamis Urakbaev，港将曾以大比数11:4领先，后被对手穷追不舍，双方比数曾拉窄至3分距离，幸Hugo守住领先位置至尾，终以15:11获胜，夺得他个人首面亚青赛个人赛金牌，是继大师兄罗浩天于2010年那一届夺金后，相隔16年由Hugo夺此个人赛殊荣。

Hugo希望后天进行的团体赛能跟队友们合力打入决赛，再踏上颁奖台（柏霖曾于2023年夺亚青赛夺少年组个人银牌）。

男重袁诺文连续两年夺得亚青赛银牌。FIE图



男子重剑方面，上届银牌得主袁诺文从64强打起，先后击败中国、2位沙特阿拉伯、乌兹别克及日本剑手入决赛对中国的金世星，港将表现未如理想，终以7:15屈居亚军，这亦是袁诺文继上届同一个比赛夺银后，连续两届亚青取得银牌。

今届亚青个人赛夺铜牌的林浩朗，周四将战团体赛。FIE图

亚青女子重剑个人赛铜牌的李懿颖。FIE图

周四展开青年组的团体赛，包括有男子花剑、女子重剑及佩剑，可望继续抢金。

记者：徐嘉华