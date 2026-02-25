Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

剑击亚青赛｜男佩凭19岁何柏霖 夺回失落16载的亚青个人赛金牌

即时体育
更新时间：21:24 2026-02-25 HKT
发布时间：21:24 2026-02-25 HKT

香港青年剑手继续在雅加达亚洲青少年剑击锦标赛抢金！周三轮到全运会代表何柏霖（Hugo），他在男子青年组佩剑决赛以15:11击败乌兹别克的Alpamis Urakbaev，在最后一年「标尾会」夺得个人第一面亦是最后一面亚青赛金牌，这亦是男佩相隔16年再夺亚青金牌，同日还有男重袁诺文取得个人赛亚军，令港队奖牌数目增至17面（6金5银6铜），超越上届16面奖牌。

何柏霖在决赛前一刻，他希望以轻松的心情争上冠军宝座。直播截图
何柏霖在决赛前一刻，他希望以轻松的心情争上冠军宝座。直播截图
去年夺亚洲U23冠军，加上11月全运会的锻炼，何柏霖今仗发挥十分亮眼。资料图片
去年夺亚洲U23冠军，加上11月全运会的锻炼，何柏霖今仗发挥十分亮眼。资料图片

19岁的Hugo近年备受重用，去年11月的粤港澳全运会也夺得团体赛资格，对于自己最后一年够岁数参加亚青赛，他赛前曾说过「很想要」：「随著年龄的增长，今年是我最后一年打亚青，没有下次了，所以改变心态，我一定要拿亚青冠军，是好想要那种，我平时好少在赛前讲出金牌的目标，今次我先斩后奏，看看效果如何。」

Hugo在小组获5胜1负、总排名第4入直入32强，并先后击败马来西亚、日本、南韩及乌兹别克入决赛，对另一位乌兹别克剑手Alpamis Urakbaev，港将曾以大比数11:4领先，后被对手穷追不舍，双方比数曾拉窄至3分距离，幸Hugo守住领先位置至尾，终以15:11获胜，夺得他个人首面亚青赛个人赛金牌，是继大师兄罗浩天于2010年那一届夺金后，相隔16年由Hugo夺此个人赛殊荣。

Hugo希望后天进行的团体赛能跟队友们合力打入决赛，再踏上颁奖台（柏霖曾于2023年夺亚青赛夺少年组个人银牌）。

男重袁诺文连续两年夺得亚青赛银牌。FIE图
男重袁诺文连续两年夺得亚青赛银牌。FIE图


男子重剑方面，上届银牌得主袁诺文从64强打起，先后击败中国、2位沙特阿拉伯、乌兹别克及日本剑手入决赛对中国的金世星，港将表现未如理想，终以7:15屈居亚军，这亦是袁诺文继上届同一个比赛夺银后，连续两届亚青取得银牌。

今届亚青个人赛夺铜牌的林浩朗，周四将战团体赛。FIE图
今届亚青个人赛夺铜牌的林浩朗，周四将战团体赛。FIE图
亚青女子重剑个人赛铜牌的李懿颖。FIE图
亚青女子重剑个人赛铜牌的李懿颖。FIE图

周四展开青年组的团体赛，包括有男子花剑、女子重剑及佩剑，可望继续抢金。

记者：徐嘉华

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解事件
00:47
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解及慰问死者家人
突发
12小时前
财政预算案派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
01:46
财政预算案2026派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
社会
8小时前
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
5小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
2026-02-23 08:00 HKT
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
01:48
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
影视圈
8小时前
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
3小时前
最强航母︱美福特号全舰爆渠喷粪 4600士兵大战「黄金海」
最强航母︱美福特号全舰爆渠喷粪 4600士兵大战「黄金海」
即时国际
10小时前
游飚离世丨游飚猝逝震惊娱乐圈 逾30年演艺生涯广结人缘 众星发文悼念 「一蚊JOE」：咱们在家乡再聚
游飚离世丨游飚猝逝震惊娱乐圈 逾30年演艺生涯广结人缘 众星发文悼念 「一蚊JOE」：咱们在家乡再聚
影视圈
7小时前
财政预算案2026︱豪宅加税前尾班车倒数 上海买家「扑机票」来港 今夜料促成4至5宗 单一成交达3亿｜独家
豪宅加税前尾班车倒数 上海买家「扑机票」来港 今夜料促成4至5宗 单一成交达3亿｜独家
楼市动向
5小时前
财政预算案2026︱电动车「一换一」取消 无税务宽减车价贵几多？即睇热门车款现价比较
02:30
财政预算案︱电动车「一换一」取消 无税务宽减贵几多？即睇热门车款比较 Tesla/BYD/丰田
社会
9小时前