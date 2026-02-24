Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

亚青剑击赛｜亚青剑击赛青年组今日开锣 港队林浩朗李懿颖四强止步各摘一块铜牌

更新时间：18:47 2026-02-24 HKT
发布时间：18:47 2026-02-24 HKT

今日（24号） 于印尼雅加达举行的「2026亚洲青少年剑击锦标赛」展开首日青年组赛事，男花代表林浩朗及女重代表李懿颖各自杀入四强，虽然双双止步准决赛，但由于赛事不设铜牌战，两人仍为港队增添两面铜牌。

年初曾伙拍张家朗及蔡俊彦等大师兄，于男花世界杯巴黎站为港队赢得历史性团体金牌的林浩朗，转战青年组赛场继续有好表现。他于个人赛过关斩将，于8强以15：9淘汰南韩的Son Hajin ，杀入准决赛。惟4强面对日本剑手小野良牙（Ryoga Ono），力战下以6：15败阵，无缘决赛。

至于女重代表李懿颖于16强以15：9轻取菲律宾的Alexa Larrazabal后，8强面对中国剑手李欣遥以15：11取胜， 惜于4强以4：15不敌南韩的YANG Seunghye，四强止步。但由于比赛不设铜牌赛，所以林浩朗及李懿颖各摘得一铜，为港队打响头炮。

大合照。剑总FB图
大合照。剑总FB图
林浩朗于花剑男子青年组4强负日本选手。剑总FB图
林浩朗于花剑男子青年组4强负日本选手。剑总FB图
李懿颖于女子青年组重剑4强下马。剑总FB图
李懿颖于女子青年组重剑4强下马。剑总FB图

