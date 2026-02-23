Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

WTT新加坡｜ 张本智和复仇成功陈俊菘 再模仿樊振东庆祝

即时体育
更新时间：20:07 2026-02-23 HKT
发布时间：20:07 2026-02-23 HKT

今日（周一）WTT新加坡大满贯男单首圈，日本选手张本智和与中国新星陈俊菘激战五局，最终张本智和以3：2险胜，成功报回去年北京大满贯一箭之仇。张本赛后再次模仿樊振东的经典庆祝动作，成为焦点。

首局张本智和突然要求暂停更换球衣，导致衣裤颜色不一。WTT图片
日本选手张本智和。WTT图片
张本赛后再次模仿樊振东的经典庆祝动作，成为焦点。WTT图片
张本赛后再次模仿樊振东的经典庆祝动作，成为焦点。WTT图片
双方去年在北京大满贯交手，陈俊菘爆冷取胜一战成名。今仗再战况依然紧凑。首局张本智和领先9：7时突然要求暂停更换球衣，甚至换上队友户上隼辅的球衣，导致衣裤颜色不一，这个小插曲似乎打乱了他的节奏，以13：15先失一局。陈俊菘其后愈战愈勇，一度领先局数2：1。不过这位20岁国乒新星在领先之下，因为第四局出手犹豫，被张本智和以11：4迅速扳平。进入决胜局，陈俊菘早早领先8：5，形势大好，但张本智和顶住压力打出一段6：1的攻势，最终在决胜局以11：9逆转胜。最后张本智和以局数3：2（13：15、11：9、5：11、11：4、11：9）险胜陈俊菘。而张本智和拿下决胜分后，再次模仿樊振东的庆祝动作，难掩复仇成功的喜悦。他赛后显得相当兴奋，这一胜亦将两人的交手纪录改写为1胜1负。

