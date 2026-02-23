香港少年剑手不负众望 做到「日日有金牌落袋」 完成四日少年组比赛 暂累积5金4银4铜

香港少年组剑击代表在雅加达亚洲青少年剑击锦标赛实现「日日有金落袋」！最新一个金牌来自少年组女子花剑队，她们在决赛对国家队经历高低，最终以45:38奠胜，女花队相隔4年再捧起亚少团体冠军奖杯，男子佩剑及重剑分夺银牌及铜牌，港队暂累积5金4银4铜共13面奖牌；周二展开「青年组」的比赛，有机会挑战2022年9金的成绩。

樊宝懿包办个人赛及团体赛2面金牌

女子花剑今次可谓「少年组」的大赢家，先有樊宝懿及梁殷侨在个人赛分别夺得一金一铜，她们周一伙拍队友龙卓盈及文铱澄合作团体赛从8强打起，分别以45:28胜印度、44:42胜日本入决赛对国家队，港队在初段稍微落后两、三分，关键的第7节，龙卓盈打出9:5令港队领先2分，第8节上场、年仅14岁的梁殷侨及守尾门的樊宝懿守住领先优势到最后，4位女生赛后即时开心包在一起，继2022年后再次夺冠。

男佩相隔2年再夺银

同日取得奖牌还有少年组男子佩剑在决赛对南韩，中段曾领先过3分，可惜最终以39:45屈居亚军，功臣包括叶诚治、欧倬懿、谢宇涵及潘靖熹，男佩对上一次夺少年团体银牌是2023年那一届。

男重以一分之微无缘决赛

男子重剑有点可惜，只以一分之微失去决赛席位，队中有个人包办金、银、铜的剑手，包括金牌的徐启哲、银牌黄柏耀及铜牌何承沣再加黄懿诺，大家被寄予厚望，准决赛对南韩时，大部份时间都在领先位置，可惜打至尾段只以一分之微无缘决赛。

紧接「少年组」的比赛，周二展开「青年组」的赛事，头2天先进行个人赛（男花、女重及女佩），团体赛紧接其后。

亚少5金4银4铜：

5金：

余杰（女佩）、樊宝懿（女花）、徐启哲（男重）

男花团体（何承谦、王哲、许皓竣、董瑞麒）

女花团体（樊宝懿、梁殷侨、龙卓盈、文铱澄）

4银：

何承谦（男花）、黄柏耀（男重）

女佩团体（余杰、杨书涵、钟凯滢、邹雨妍）

男佩团体（叶诚治、欧倬懿、潘靖熹、邹宇涵）

4铜：

何承沣（男重）、梁殷侨（女花）、叶诚治（男佩）

男重团体（徐启哲、黄柏耀、何承沣、黄懿诺）



记者：徐嘉华