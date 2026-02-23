Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港少年剑手不负众望 做到「日日有金牌落袋」 完成四日少年组比赛 暂累积5金4银4铜

即时体育
更新时间：19:17 2026-02-23 HKT
发布时间：19:17 2026-02-23 HKT

香港少年组剑击代表在雅加达亚洲青少年剑击锦标赛实现「日日有金落袋」！最新一个金牌来自少年组女子花剑队，她们在决赛对国家队经历高低，最终以45:38奠胜，女花队相隔4年再捧起亚少团体冠军奖杯，男子佩剑及重剑分夺银牌及铜牌，港队暂累积5金4银4铜共13面奖牌；周二展开「青年组」的比赛，有机会挑战2022年9金的成绩。

樊宝懿包办个人赛及团体赛2面金牌

女子花剑今次可谓「少年组」的大赢家，先有樊宝懿及梁殷侨在个人赛分别夺得一金一铜，她们周一伙拍队友龙卓盈及文铱澄合作团体赛从8强打起，分别以45:28胜印度、44:42胜日本入决赛对国家队，港队在初段稍微落后两、三分，关键的第7节，龙卓盈打出9:5令港队领先2分，第8节上场、年仅14岁的梁殷侨及守尾门的樊宝懿守住领先优势到最后，4位女生赛后即时开心包在一起，继2022年后再次夺冠。

男佩相隔2年再夺银

同日取得奖牌还有少年组男子佩剑在决赛对南韩，中段曾领先过3分，可惜最终以39:45屈居亚军，功臣包括叶诚治、欧倬懿、谢宇涵及潘靖熹，男佩对上一次夺少年团体银牌是2023年那一届。

男重以一分之微无缘决赛

男子重剑有点可惜，只以一分之微失去决赛席位，队中有个人包办金、银、铜的剑手，包括金牌的徐启哲、银牌黄柏耀及铜牌何承沣再加黄懿诺，大家被寄予厚望，准决赛对南韩时，大部份时间都在领先位置，可惜打至尾段只以一分之微无缘决赛。

紧接「少年组」的比赛，周二展开「青年组」的赛事，头2天先进行个人赛（男花、女重及女佩），团体赛紧接其后。

亚少5金4银4铜：

5金：
余杰（女佩）、樊宝懿（女花）、徐启哲（男重）
男花团体（何承谦、王哲、许皓竣、董瑞麒）
女花团体（樊宝懿、梁殷侨、龙卓盈、文铱澄）

4银：
何承谦（男花）、黄柏耀（男重）
女佩团体（余杰、杨书涵、钟凯滢、邹雨妍）
男佩团体（叶诚治、欧倬懿、潘靖熹、邹宇涵）

4铜：
何承沣（男重）、梁殷侨（女花）、叶诚治（男佩）
男重团体（徐启哲、黄柏耀、何承沣、黄懿诺）


记者：徐嘉华

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
饮食
2026-02-22 14:40 HKT
房祖名惊传秘婚细节揭人夫身份？与爸爸成龙游米兰 「婚讯」意外曝光疑娶郭富城「旧爱」
房祖名惊传秘婚细节揭人夫身份？与爸爸成龙游米兰 「婚讯」意外曝光疑娶郭富城「旧爱」
影视圈
4小时前
大家乐人日限定优惠！一连两日免费派冻/热饮品 全线分店适用
大家乐人日限定优惠！一连两日免费派冻/热饮品 全线分店适用
饮食
8小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
12小时前
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
旺角汇丰银行内地男涉用假钞及债券 面额逾$6亿 醒目职员揭发报警拘人
突发
3小时前
深圳全新免费巴士线！莲塘/福田/皇岗口岸 直达盐田商场+小梅沙海洋世界 每日通行
深圳全新免费巴士线！莲塘/福田/皇岗口岸 直达盐田商场+小梅沙海洋世界 每日通行
旅游
2026-02-22 17:10 HKT
冬季奥运︱谷爱凌今届首夺个人金牌 赛后始知外婆往生即泪崩
冬季奥运︱谷爱凌今届首夺个人金牌 赛后始知外婆往生即泪崩
即时国际
4小时前
PayMe收错利是秒退款险出事 港女「路不拾遗」 网民：1举动或惹祸上身｜Juicy叮
PayMe收错利是秒退款险出事 港女「路不拾遗」 网民：1举动或惹祸上身｜Juicy叮
时事热话
6小时前
LUNA SEA鼓手真矢离世终年56岁 奋战第4期大肠癌五年去年揭再患脑瘤 无缘登3月演出
LUNA SEA鼓手真矢离世终年56岁 奋战第4期大肠癌五年去年揭再患脑瘤 无缘登3月演出
影视圈
7小时前