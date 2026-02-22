2026米兰冬奥｜谷爱凌夺个人首金强势卫冕 国家队包揽U型场地技巧金银牌

米兰冬奥自由式滑雪女子U型场地技巧决赛今日上演，备受瞩目的国家队「雪科」天后、卫冕冠军谷爱凌不负众望。虽然首轮出师不利，但她凭借第三轮滑出全场最高的94.75分强势封后，继早前收获2面银牌后，终于斩获今届个人首金，以1金2银的佳绩完美收官。

决赛采取3轮赛制，只计算选手最佳一轮成绩定胜负。谷爱凌在决赛第一滑中出师不利，出现失误仅得30分。然而，这位卫冕冠军随即展现「大心脏」本色，未受首轮失利影响，在第二轮顶住压力，完美演绎一套高难度动作，获裁判一致肯定给予94.0分的高分。第三轮中谷爱凌更是延续强势表现，滑出94.75分的高分，成功锁定金牌，实现卫冕。

国家队今场更有「双喜临门」之喜，另一位国家队女将李方慧表现同样亮眼，在第三轮滑出93.0分的高分，力压群芳为国家队再添一面银牌，令国家队成功包办此项目的金、银牌。至于资格赛排名第一的英国名将阿特金（Zoe Atkin），则以92.50分获得铜牌。