2026米兰冬奥│王心迪男子空中技巧夺金 与太太徐梦桃成为「金牌伉俪」

米兰科尔蒂纳冬季奥运会周五(20日)上演自由式滑雪男子空中技巧决赛，4名国家队选手都有高水准演出，当中王心迪以总分131.58分勇夺金牌，队友李天马得铜牌，瑞士好手路夫摘银。更难能可贵，是王心迪的太太徐梦桃，日前在同一项目女子组比赛中同样夺金，成为「金牌伉俪」。

王心迪一跳定胜负力压瑞士高手

自由式滑雪男子空中技巧决赛共有12名选手参加，包括4名中国选手王心迪、齐广璞、孙佳旭和李天马。首轮有2跳计算最高分一跳，得分前6名的选手晋级次轮争奖牌，国家队4位选手在首轮都有稳定发挥，一起排前6入次轮，与来自瑞士的路夫和禾拿争夺奖牌。次轮以一跳定胜负，王心迪选择难度系数5.1的翻腾三周转体五周的动作，稳稳落地得到132.60分高分，取得冠军，为国家队取得今届米兰冬奥第4金；路夫选择了相同动作，但因空中动作扣分较多，以1.02分之差得银牌；李天马以123.93分排铜；孙佳旭和齐广璞分别得第4及第6。

与太太徐梦桃成「金牌伉俪」

过去两届冬奥都取得14名的王心迪，今次米兰冬奥大跃进，甫踏上奥运颁奖台就上到最高处，他喜言：「我相信付出就一定有收获，只需要自己努力，一切交给天意就行了。」而王心迪的太太徐梦桃，周三成功卫冕自由式滑雪女子空中技巧金牌，两人成为「金牌伉俪」，更是有纪录显示首对在同一届冬奥取得同一项目男、女子组金牌的夫妻，成为一时佳话。

冬奥首对同届同项目男、女子组金牌夫妻

王心迪对此满意道：「我和桃桃(徐梦桃)是家人，亦是并肩作战的战友。这是她的第5届冬奥会，她之前有过4次大伤，今次成功卫冕，是她4年努力的呈现。我们很享受冰雪运动给我们家庭带来的乐趣。」