2026米兰冬奥│宁忠岩破奥运纪录夺男子1500速度滑冰金牌 国家队取得今届第3金

米兰科尔蒂纳冬季奥运会周四(19日)上演速度滑冰男子1500米决赛，国家队好手宁忠岩力压美国劲敌史杜斯，以破奥运纪录时间的1分41秒98率先冲线，赢得冠军。这面是中国在今届米兰冬奥首面滑冰金牌，亦是代表队第3块金牌。

宁忠岩男子1500米速度滑金夺金

早前在男子1000米、队际追逐赛夺得铜牌的宁忠岩，周四在1500米决赛终于踏上颁奖台最高处。这名26岁黑龙江选手于头700米守住第2位，到尾段再加速顺利夺冠，时间为1分41秒98，将奥运纪录推前1秒23，今季在五站世界杯1500米夺冠的美国好手史杜斯，就以0.77秒之差得第2，荷兰选手路伊斯挂铜。

国家队夺今届米兰冬奥第3金

这面是国家队在今届冬奥第3面金牌，亦是代表队在此项目首次登顶。宁忠岩喜言成绩比预期更压想，并指要在1500米赢欧美选手十分困难，他是1924年首届冬奥成立以来，首位赢得此项目金牌的亚洲选手。宁忠岩更指史杜斯是天才，自己一直未能击败他，今次终越过这「高山」，他喜言：「我在冲线后才知道刷新奥运纪录。不过那一刻仍不敢松懈，因为要等到最后一组的比赛刀知道结果，夺金是梦想成真，真的不可思议。」