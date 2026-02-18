世界创举｜在行驶中的火车上著陆与起飞

Red Bull 意大利机师 Dario Costa 在土耳其驾驶飞机，以世界首创的双重动作，在行驶中的货运列车上著陆，并从同一个货柜上垂直拉升起飞，成功开创航空史上新的里程碑。

相片由公关提供

相片由公关提供

这项名为 Train Landing（列车著陆） 的计划，经历数月的工程分析、模拟作业、飞行准备以及安全规程，结合了速度同步、气动控制、认知训练及毫米级精确计时等多种技术。最后 Dario Costa 在 2 月 16 日（星期一） 于强烈的乱流和空速不断变化的情况下，于 2.5 公里长的火车轨道上完成了盲降。他的飞机著陆到列车上然后立即起飞，两者之间的时间窗口只有 50 秒，误差更以厘米(CM)计算。他需要将飞机的空速降至接近失速的 87 公里/小时（47 节），以配合列车 120 公里/小时（65 节）的最高运行速度。

Dario Costa成功做出创举。相片又公关提供

Dario Costa 表示： Train Landing 是我职业生涯中最具挑战性、要求最严格的计划之一。需要考量的变数非常多，但最大的考验就是学会在极小且移动中的跑道上进行盲降，需要完全依靠认知与飞行技巧来完成。尽管过程极其艰难，但却是一段难忘的体验。这是航空史上第一次，飞机能够成功与移动中的列车互动，让最古老的机动运输工具与最新科技完美结合。这个计划极其复杂，需要准确无误、团队合作及彼此信任，我为我们能够按计划完成感到自豪！」

相片由公关提供

相片由公关提供

在移动中的跑道上著陆，需要飞机与列车速度完全一致。在这次挑战中，Costa 将Zivko Edge 540 飞机对准以 120 公里/小时（65 节）全速行驶的货运列车第九节、也是最后一节货柜，同时将飞机减速至最低可控空速 87 公里/小时（47 节）。

在这一动作过程中，列车产生了显著的尾流乱流，使货柜上方的气流变得极不稳定，导致飞行员必须不断调整，以维持纵向及横向的飞行控制。这也让货柜上方的空速降低了 33 公里/小时（18 节），进一步提升了此壮举的难度。飞机自东南向西北接近，与列车的行进方向和速度高度同步。即便只有几厘米的误差，也可能导致飞机在狭窄的货柜表面出现纵向或横向偏移。由于飞机的设计、姿态（即机鼻与机翼相对于地平线约 8 度抬头的角度）及列车的尺寸限制，Costa 在进场过程中始终无法目视跑道平台。他只能完全依靠认知训练与技术，才能完成对准。