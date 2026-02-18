剑击｜剑击总教练郑兆康出发前赠言：希望他们享受比赛 水到渠成就自然拿奖

周三大年初二，香港一众青少年剑击代表启程到印尼雅加达参加由大年初四（20号）展开的亚洲青少年锦标赛，男子组被寄予厚望的包括2位男花代表林浩朗及何承谦，还有男佩的何柏霖，他们不约而同表示目标得一个，就是「金牌」！

18岁的林浩朗（图）上月跟大师兄张家朗、蔡俊彦及郑铁男齐齐夺得巴黎站世界杯团体金牌。徐嘉华摄

少年组男花「世一」何承谦认为是时候争取亚少金牌。徐嘉华摄

年纪轻轻的何柏霖去年11月有份代表香港参加全运会的团体赛。徐嘉华摄

香港共派出44人参加3个剑项的男、女子个人赛及团体赛，包括男花「青年组」、18岁的林浩朗、应届「少年组」「世一」的何承谦及男佩全运代表何柏霖。近日被受重用的林浩朗及何承谦分别在周日天水围体育馆的香港分龄剑击锦标赛中，在寓赛于操下取得青年组冠军及少年组季军。

林浩朗（右）在香港分龄赛男花青年组决赛以15:7胜蔡子乐（左），成功卫冕冠军。徐嘉华摄

2年内由入港队已开心 到上月初跟家朗 Ryan夺世杯团金牌

林浩朗为人熟悉，是上月初跟大师兄张家朗、蔡俊彦（Ryan）以及郑铁男一齐夺得巴黎站世界杯团体赛金牌，一战成名，这天成功卫冕香港分龄赛青年组冠军后首次对「世界杯团体赛」夺冠说出感受，他说：「这个奖对我好重要，是我第一个FIE的成人组奖牌，还可以跟家朗、Ryan他们一齐打，真的好开心。」

以世一蔡俊彦(中右一)及张家朗(左一) 为首的香港男子花剑队，上月在巴黎站世界杯伙拍林浩朗(右二)及郑铁男(左二)在决赛胜美国队，为香港夺得今季首面世界杯金牌。香港剑总图



家朗及Ryan曾于2024年在香港站世界杯夺团体冠军，林浩朗刚满17岁，他记得当时自己心想：「好记得我当时的目标是可以加入成人队跟他们（指家朗及Ryan）一起打比赛就开心了，没想到上月可以跟他们一齐夺得冠军。」林浩朗除团体赛交到功课外，他的FIE个人赛也有不错的表现，在今季4站FIE比赛中，有3站突破资格赛入到「正赛」。

18岁 的林浩朗身高1米89。徐嘉华摄

男花青年组三甲：冠军林浩朗（左起）、亚军蔡子乐、季军陵浚诺、王哲。徐嘉华摄

「亚青赛以个人金牌为目标」

谈到即将展开的亚青赛，林浩朗表示个人赛目标是「争金」：「有了FIE成人组的经验，今次亚青赛目标是金牌，但会将心态放平常一点，汲取今季3次入FIE「正赛」的心态去打。」浩朗曾于去年亚青赛跟队友夺得男花青年团体赛金牌。

少年组男花「世一」何承谦（左）在分龄赛青年组16强以一分之微不敌最后亚军的蔡子乐（右）。徐嘉华摄

大细孖何承沣（左）及承谦（右）在香港分龄赛「少年组」4强碰头，场上是战友，场下还是有讲有笑。徐嘉华摄

何承谦（左一）在少年组颁奖礼中，左二是季军王哲、右一是亚军许皓竣，冠军的「大孖」何承沣因事提早离场，由队友代领。徐嘉华摄

何承谦：没有输 就不会有赢

另一位受重用的男花代表是本月刚满17岁的何承谦，今次在香港分龄赛的「青年组」提早在16强下马（14:15 负最终亚军蔡子乐），在「少年组」4强以12:15负孖生大哥兼最终冠军的何承沣。「细孖」何承谦认为分龄赛成绩未如理想，也未尝是坏事：「今日发挥及状态都不是好好，但输了也不一定是坏事，因为可以从输比赛中学到一些东西，没有输，就不会有赢。」

在分龄赛同获季军的何承谦（左）及王哲（右）将在亚少合作团体赛。徐嘉华摄

上届亚青赛曾跟队友一齐夺得团体赛金牌，他跟林浩朗一样，目标是先在个人赛争金，这信心来自他近一、两个月赢过少年世界杯的冠军，而他在FIE成人赛的世界杯也曾3入「正赛」，更在去年11月的西班牙站世界杯入到16强，难怪对亚少赛充满信心，他说：「这些成人组的成绩比我预期快来了，今季（2025年11月开始）才开始出去打成人组的FIE比赛，本只想作为操练一部份，完全没想过在成人组有现在的成绩，但当我第一次入到成人组『正赛』后，发现只要发挥得好，找对方法，是有机会入到『正赛』的。」

现时位列少年组「世一」的何承谦续称：「亚少的个人赛，目标就是拿冠军，始终我拿过世界杯少年组冠军，所以对亚少是挺有信心的。」

19岁的男佩新力军何柏霖在分龄赛成功卫冕青年组冠军，他将最后一次出战亚青赛，期望争金。徐嘉华摄

何柏霖（右）在分龄赛青年组决赛以15:6大胜李俊延（左）。徐嘉华摄

何柏霖（左二）成功卫冕分龄赛青年组冠军。徐嘉华摄

19岁的男佩代表何柏霖（Hugo）在香港分龄赛成功卫冕冠军，在决赛以6:15 击败李俊延，今届亚青赛是他最后一届，他希望以「放松」的心态争取金牌：「好记得去年开始打FIE成人组比赛，是一个成人组新人，当时甚么都不怕，又没有压力，所以打得上去，但渐渐心态转变成『我好想要』（成绩），变成有包袱，完全做不到以前放松的心情。」



「亚青金牌是我好想要，希望可以『放松』的心态去应战。」

女佩少年组冠军陈殷渟（右起）、青年组亚军魏雨田及将出战亚青赛（少年组及青年组）的余杰，她在分龄赛取得两个组别的双季军。徐嘉华摄

港队总教练郑兆康对香港青少年剑击代表近年的成绩感到满意。徐嘉华摄

港队总教练郑兆康：水到渠成就自然拿奖

港队于去年亚青赛夺得3金5银8铜共16面奖牌，可望近年在青少年剑手参加不少年世界杯的经验后，今届有突破性的成绩。同行的港将总教练郑兆康表示不想给压力予剑手们，只说：「我希望他们正常发挥，享受比赛，将自己水平打出来，水到渠成就自然拿奖。」除男子组被寄予厚望外，女子组也有不少金牌希望，包括现任女花少年「世一」梁殷侨、女重全运代表吴海谛等。

记者/摄影：徐嘉华