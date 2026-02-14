Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

专访│黄镇廷冀与拍档陈颢桦于4月世团赛 为港队搔18年奖牌之痒

即时体育
更新时间：08:58 2026-02-14 HKT
发布时间：08:58 2026-02-14 HKT

2025年是黄镇廷及陈颢桦组成「老少配」后，首个完整的WTT赛季，已打出不少惊喜。展望2026年，阿廷预期会「越夹越有」，上半年最希望取得两年一度的世界乒球团体锦标赛，期待相隔18年后为港队再获取这面奖牌。而下半年重点是9月名古屋亚运，唯一目标是踏上颁奖台。

自去年8月历史性夺得瑞典大满贯冠军后，「老少配」近月有少许回落，大师兄黄镇廷认为未来要加强稳定性：「毕竟只是瑞典那一站打得好，我们要加强稳定发挥，从中寻求突破。」在旁的颢桦表示无论是瑞典站冠军还是「世一」头衔，都带给年青的他一定的信心提升，谈到稳定性，他笑说：「廷哥十分稳定，不稳定性有百份之九十都在于我。」

黄镇廷(右)和陈颢桦(左)去年历史性赢得瑞典大满贯冠军。WTT图片
下半年重点名古屋亚运

下周农历新年期间在新加坡上演大满贯赛，这队「世一」组合期望在马年有个好开始，在黄镇廷的心目中，更在意4月底於伦敦举行的世乒团。港队对上一次夺男团奖牌，是2008年由已退役的李静、高礼泽、唐鹏、张钰及江天一合力夺得铜牌，之后最佳名次都是第5名，难怪阿廷说：「集合现时队中年青一代的队友，我希望可以追回我们这一代未拿过的世锦团奖牌。」去年10月的亚洲乒球团体锦标赛，阿廷带领陈颢桦、林兆恒、姚钧涛及何钧杰历史性夺得银牌。

记者：徐嘉华

