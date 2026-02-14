专访│黄镇廷、陈颢桦凹凸互补跨过年龄界限 「老少配」25年威到尽 马年势做「杰运」响头炮

如果不是乒乓球，他们不会有任何交集。两人相差13岁 、一静一动、一右一左、一直一横。正是一凹一凸的性格，他们合作无间在半年前历史性赢得瑞典大满贯双打冠军，3个月前更荣升「世一」至今。黄镇廷、陈颢桦这对「老少配」首次获乒总提名竞逐香港杰出运动员选举的「香港最佳运动组合」，得奖呼声甚高的他们期望于下周新加坡大满贯能马到功成，争马年首冠，顺道为「杰运」壮声势。

访问直接问他们有没有「代沟」，21岁「Gen Z」的陈颢桦很快就答：「没有，廷哥是冲浪选手，甚么都识，潮流跟得好快，与时并进，而我不太好潮流。」坐在旁边的阿廷阴阴嘴笑：「他们（指Gen Z的年青队友们）的思维有时要分析一下，最估不到是他识周星驰的戏。」

黄镇廷(左)和陈颢桦凹凸互补，彼此年龄相隔13岁仍合作无间。徐嘉华摄

「估不到佢识周星驰的戏」

现年34岁、右手握直板的黄镇廷，18岁完成中五转做全职运动员时，颢桦才5岁，当时他因体弱多病，父母找了一些强身健体的兴趣班给儿子，他偏爱乒乓球，问他乒球有何吸引他，他说：「可能小时候觉得好玩。」颢桦怎也想不到，十几年后可以跟「香港一哥」黄镇廷合作双打，还成为「世一」的组合。

这对「老少配」自2024年10月开始合作双打至今，「左拗」的颢桦忆述当初拍阿廷时的紧张，至今仍记忆犹新，他说：「以前都是在电视睇住廷哥大，我们好多做细都想跟他出去战斗，当这件事发生在我身上，觉得好『神奇』，亦是我的『幸运』。廷哥为人好nice，好照顾我们年轻一班球员，更难得他将自己认识的都教给我，无论球技上、生活上，全部都同我倾。」

「其实早于2022年我已夹过廷哥，当时在东奥比赛，他的拍档受伤，我顶替了2站，当时我超级紧张同惊，怕会连累他（最终一站得铜牌、一站第5名）。」值得一提，2022年17岁的颢桦还在打青少年比赛，2024年才多打成人组的比赛。

在我这个年纪能遇到颢桦肯定是「缘份」，他年轻，希望他带些冲劲、带些灵感给我。 黄镇廷

阿廷认为跟颢桦合作双打是「缘份」，自2024年参加完巴黎奥运后，重心慢慢转在双打（包括混双），人选希望跟旧拍档何钧杰一样都是「左手握拍」，具冲击力的陈颢桦成为首选，他表示：「在我这个年纪能遇到颢桦肯定是『缘份』，他年轻，希望他带些冲劲、带些灵感给我，跟他的合作，感觉到有火花，亦令我看到希望。」

确实，在短短的一年零4个月的合作中，二人创造无数惊喜，去年8月历史性夺瑞典大满贯冠军、10月亚洲乒球团体锦标赛首夺男团亚军、7次入WTT世界排名赛准决赛，包办2冠2亚，11月荣升「世一」，这些，都出乎他们意料之外。

陈颢桦笑言一直害怕连累廷哥。徐嘉华摄

短短合作一年多创无数惊喜 未来望更多「爆发」

2025年双方的大爆发都各有亮点，阿廷第4次跟师妹杜凯琹夺得世界锦标赛铜牌；颢桦第一次参加世界大学生运动会就擸走一金（双打拍姚钧涛）一铜（混双拍黄凯彤），这些都是阿廷及颢桦竞逐「国泰2025香港杰出运动员」的「最佳运动组合」的筹码之一。颢桦表示：「2025年是我在成人组最有收获的一年，希望慢慢进步。」阿廷补充说：「希望跟颢桦脚踏实地一步步迈向自己的梦想（争取奥运奖牌），说不定前面就有另一些『爆发』等著我们。」

阿廷认为年龄的差距不是问题：「我们有共同的目标，就是要赢比赛，只要多沟通，就不会有好大分歧。」

记者、摄影：徐嘉华

延伸阅读：

专访│杰运「最佳组合」32组争3席 「老少配」黄镇廷、陈颢桦与男花、「邓谢配」激斗

专访│黄镇廷冀与拍档陈颢桦于4月世团赛 为港队搔18年奖牌之痒