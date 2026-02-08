台维斯杯｜黄泽林多谢球迷力撑：没有球迷落力打气，我不会挨到第四场单打

以黄泽林（Coleman）为首的香港台维斯杯队周日在维园网球主场全场爆满（共3,600人）下，虽然在世界一组附加赛以大分1:3不敌头号种籽芬兰队、升上世界一组梦碎，但港队此仗「搏尽」每一球，获全场如雷掌声，Coleman在赛后不忘多谢球迷：「没有球迷落力打气，我不会挨到第4场单打。」Coleman将马不停蹄飞到美国参加一连串赛事，连农历新年也无法在香港跟家人渡过。

经Coleman周六呼吁市民坐爆维园，周日果然满座，包括文体旅局长罗淑佩及体育专员蔡健斌也到场支持，「香港加油」之声不绝，双方首日2场单打打成1:1平手，周日赛事由Coleman伙拍17岁师弟郑肇致（Nicholas），芬兰队阵前换人，加入其男单一号、世界排名116位的维坦伦拍历拿斯沙文尼，港队「男一」Coleman在双打全场发号司令，Nicholas表现亦比一日前的单打进步不少，只可惜对手针对Nicholas经验不足的弱点，不少球都向著他去打，港队最终以4:6、5:7仅负，大分落后1:2。

Coleman的父母亦是坐在客，黄妈妈在儿子打出好波时，也情不自禁握拳举手赞好。徐嘉华摄

Coleman休息半小时后再上场打单打对维坦伦，在没退路的压力下，港将全场仍发出9个「A士球」，在78分金钟的激战中以5:7、2:6见负，港队以大分1:3重回世界二组。Coleman赛后表示：「对方临时在双打换拍档，表示他们觉得我们有威胁，所以我们要对自己有信心，我们其实不差，完全可以跟他们打，希望未来在世界二组再赢比赛，再回来世界一组打附加赛。」

虽然马年农历新年将至，但Coleman很快要飞到美国参加一连4站的ATP职业巡回赛（包括ATP 250、500及1000级别），未能跟家人渡过，他也说：「我也想在农历新年在香港过，但没办法，就算世界排名第一、第二的球手都要适应这种生活，我其实要尽快去美国适应时差，第一个站佛罗里达州（德尔雷比奇网球公开赛）在周六就开始。」

Coleman续称：「选择网球路就是这样，要四处出外比赛，就算世界排名第一、第二的球手都要周围去比赛，我们都习惯了，但一定会挂住屋企人的。」

下周展开一连四站的ATP职巡赛

Coleman暂定一连4站的美国站包括本月ATP250的德尔雷比奇公开赛、ATP 500的墨西哥公开赛以及3月ATP1000的印第安韦尔斯公开赛及迈阿密公开赛，Coleman去年在迈阿密历史性入到32强，加上今年初自己团 队加入一位韩籍教练（Kyu Tae Im 林圭泰），他说十分期待：「今年在美国之旅这几站比赛都会将目标放高一点，去年的我跟现在的我不同了，世界排名不同、对自己水平更加了解，比以前发挥更稳定，加上韩籍教练第一次跟我出外比赛，他近月帮我很多，不单止在球场上，他的知识好丰富，比赛经验好多，以前曾是一位好球手，所以十分期待他带我出外比赛。」

「今年开季不错（包括一月初香港站ATP 250入8强，紧随的澳洲网球公开赛入到外围赛第3圈），但我不想给自己太大压力，特别打ATP比赛的对手都是高水平，我要慢慢享受这些高水平的比赛，我觉得自己跟高水平球是同一类别的。」

记者：徐嘉华

摄影：苏正谦