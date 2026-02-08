冬季奥运｜苏翊鸣拿下国家今届冬奥首面奖牌 「已尽全力夺铜亦无憾」
发布时间：13:12 2026-02-08 HKT
22026年冬季奥运会单板滑雪男子大跳台决赛中，国家名将苏翊鸣发挥稳定，以总分168.50分的成绩夺得铜牌，拿下今届冬奥国家队的首面奖牌。苏翊鸣赛后指虽然未能卫冕金牌，但他已为这场决战倾尽全力，毫无保留，因此不留遗憾。而日本的木村葵来和木俣椋真包办金、银牌。
苏翊鸣满意自己的表现，拿到铜牌已无遗憾：「我觉得今天值得为自己骄傲，在所谓『卫冕冠军』的压力下，还能发挥出自己应有的水平。虽说还有可能做得更好，但我已完全对得起这四年间的努力。能够身披国旗站在领奖台上，对我来说就是一切的一切了。我代表著中国冰雪的最高竞技水平去为国征战，身上肩负了国家的信任。所以我必须付出自己的全部，可以说我也做到了，没有任何保留，也没有任何遗憾。」
而苏翊鸣是北京冬奥会该项目决赛选手中，唯一能站上今届米兰冬奥会的决赛舞台，他很高兴能与一班年青人比拚：「一群年轻人不断超越自己，推动著极限的边界，我很开心能够参与其中。我尝试跟上他们、超越他们。我对自己还是很有信心的。」
