世界桌球大奖赛｜傅家俊表演赛打出1杆147击败亨特利 亨特利直言内地球手会在未来称霸球坛

周六世界桌球大奖赛2026迎另一重头戏，由「神奇小子」傅家俊对上「桌球皇帝」亨特利(Stephen Hendry)的表演赛，最终傅家俊在决胜局打出一杆147，以2:1击败亨特利，赛后他表示好开心可以在偶像面前打出147，提到今届4强变成国内选手内战，亨特利认为未来10年内地球手会在桌球界的主导力量。

傅家𢓭久违再在香港主场打出147

今场表演赛以3局2胜决出胜负，傅家𢓭一开波就立即进入状态，首局就以79:21先拔头筹，但随后亨特利立即还以颜色，以71:7扳平比数，到决胜局在数次攻守交换后傅家𢓭取得首个得分，之后他更愈大愈顺接连得分，最终在全场欢呼声下打出147赢得今场表演赛，继2022年10月在红馆举行的「香港世界桌球大师赛」4强对上希坚斯打出147后，相隔4年再在香港主场打出147。

傅家俊赛后受访表示其实开始并没有太大想法可以打到147，但之后亨特利在他入第一个红波后就同他说好像有机会打到147，再加上有点运气所以就做到了，亦好开心可以在偶像面前打出147，而被问到相隔4年这2次打出147的感觉有什么不同时，他则表示：「今次轻松啲啰，即系表现性质啦，上次对手系希坚斯，但系今次系偶像，𠮶个（希坚斯）当然重要性系好大嘅，但系系个对手都的紧要，因为对住Stephen对我嚟讲好有意义同好难望。」而亨特利在傅家俊打出147时亦拿出手机拍低，他大赞傅家俊表现并说要将影片放到社交媒体让大家都看到他的表现。

亨特利很喜欢用手机记录每个时刻。摄影:魏国谦

傅家俊表示亨特利告诉他有机会打出147。摄影:魏国谦

亨特利认为中国选手将称霸桌球界。摄影:魏国谦

傅家俊也表示可能未来桌球运动会被国内球手垄断。摄影:魏国谦

亨特利认为中国选手将称霸桌球界

亨特利今次相隔多年再访港，他也表示很开心再到访香港，因为这里是其中一个他最喜欢的城市，如果下次再受到邀请他也会应邀出席，而被问到今届4强已变成中国球手内战有什么感受时，亨特利则坦言：「这可能是桌球比赛未来的趋势，我认为10年内中国球手将会成为桌球的主导力量，因为我看不到英国有什么年轻人可以接替现在的球手，现在优秀的年轻人都是来自中国，所以我认为这是未来的趋势。」

而傅家俊则认为其实这个现象应该早有预视，对他而言已经算迟了发生，他表示：「国内选手水平已经算系好高，但系因为再前一代嘅英国球员仲打得好好，例如希坚斯(John Higgins)、威廉斯(Mark Williams)、奥苏利云(Ronnie O'sullivan）呢啲其实都已经接近50岁都打得好好，所以我觉得好似延迟咗。」他也表示可能未来桌球运动会被国内球手垄断。

记者/摄影:魏国谦