世界桌球大奖赛｜赵心童争黑绝杀「巫师」希坚斯 9国手闯16强掀国家旋风

世界桌球大奖赛周三续于启德体艺馆激战，国家桌球好手赵心童上演精彩一役，在第8局「争黑」大战中惊险奠胜，以5:3力克苏格兰「巫师」希坚斯（John Higgins）杀入16强。随著赵心童晋级，今届赛事除老将丁俊晖外，其余9名国家球手全数成功过关。

这场新老对决开局即陷入拉锯，双方前6局打成3:3平手。关键第7局，赵心童手感火热冲击「147」，惜打失第10个黑球止步单杆73度，但仍顺利率先「叫糊」拿赛点。第8局高潮迭起，赵心童在一度领先65度下未能「杀死」比赛，被希坚斯顽强反击追至65:65平手，需以「争黑」决胜。最终希坚斯在防守战中稍有甚至漏出机会，赵心童把握机会笃入黑球惊险过关，全场交出一杆破百（121度）及三杆50+，以局数5:3锁定胜局。

广东话受访倍感亲切 赵心童：享受冠军压力

家住深圳的赵心童赛后以流利广东话接受传媒访问，倍感亲切。谈及险胜感受，他坦言虽获胜但状态未算最好，幸运地在争黑中胜出。自2025年夺得世界冠军后一战成名，他直言冠军光环带来不少压力：「我开始慢慢享受这份压力，从拿完冠军到现在，这段时间是学习阶段。赢输都是比赛一部分，能吸取经验才最关键。」他亦谦称与顶尖球手在心理及技术层面仍有差距，盼随时间弥补。

赵心童晋级后，将于周四（5日）晚7时硬撼沙比（Mark Selby）。至于其余中国小将亦表现神勇，次圈将上演多场激战：淘汰加兰韦尔逊的肖国栋将挑战「火箭」奥苏利云；庞俊旭与斯佳辉、吴宜泽与常冰玉将分别上演「国家打吡」；张安达迎战鹤健士（Barry Hawkins）；袁思俊对阵卡达（Ali Carter）；周跃龙则会迎战淘汰卫冕冠军的积钟斯（Jak Jones）。

记者：杨功煜