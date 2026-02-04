Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界桌球大奖赛｜卫冕梦碎！ 「新港人」罗拔臣惨负积钟斯首圈止步

即时体育
更新时间：19:00 2026-02-04 HKT
发布时间：19:00 2026-02-04 HKT

世界桌球大奖赛首圈赛事今日续于启德体艺馆上演，爆出惊人赛果。上届在启德封王的卫冕冠军、世界排名第3的「新港人」罗拔臣（Neil Robertson）出师不利，全场受制下以局数1:5惨负威尔斯球手积钟斯（Jak Jones），卫冕之路仅一步即止，惨遭「一轮游」。

罗拔臣曾在2025年于启德高举奖杯，今次以「新港人」身分重临福地备受期待。然而这位「墨尔本机器」面对世界排名低16位的积钟斯却遭遇滑铁卢，全场被对手压制无法打出节奏，最终以大比数1:5落败，无缘晋级。

积钟斯伤愈爆冷：赢波非意料之中

赛后积钟斯对击败卫冕冠军感到意外：「这并非意料中事。我近期加强了练习，加上早前惯用手受伤休战了一段长时间，能击败如此份量的对手实在难得。」他坦言康复过程艰辛，状态一度下滑：「受伤后压力很大，总觉得自己应做得更好，但我今日到场感觉极佳，亦把握住了机会。能站在这里，我已觉得很幸运。」

晋级后的积钟斯将于次圈硬撼国家好手周跃龙，他指与对方交手多次，预言将是一场硬仗。此外，由于今日比赛与「火箭」奥苏利云（Ronnie O’Sullivan）同时段进行，积钟斯亦幽默地「投诉」观众被抢：「只要Ronnie在隔壁枱，现场观众肯定少很多。」他笑言希望下一场比赛能有更多球迷入场支持。
记者：杨功煜

