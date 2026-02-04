Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

乒乓球亚洲杯│孙颖莎休养53日复出 3:0横扫取开门红 回归感觉：「有新鲜感比较兴奋﹗」

即时体育
更新时间：16:20 2026-02-04 HKT
发布时间：16:20 2026-02-04 HKT

1连5日在中国河口五源河体育场举行的乒乓球亚洲杯，今日(4日)拉开战幔。因伤休养了53日的国家名将孙颖莎，在女单分组赛第1组首场直落3:0横扫中华台北球手叶伊恬，2026年第一战旗开得胜。孙颖莎赛后表示回归比赛有新鲜感，心情比较兴奋，会一场一场去找回比赛状态。

时隔53日复出重返球场

孙颖莎去年尾在香港举行的WTT总决赛中受伤，无奈于女单准决赛退赛，之后接连缺席乒超总决赛、2026年WTT多哈冠军赛，专心休养调整。这名世界一姐在今次乒乓球亚洲杯复出，今日在女单分组赛第1组首仗斗叶伊恬，时隔53日再次出战，她在首局未入局，领先7:3下，一度被追近至7:8，幸好最终以11:8先拔头筹。

3:0横扫叶伊恬 26年首战取开门红

第2局孙颖莎进入状态，正手接连得分赢11:3；第3局她领先10:4下，被叶伊恬挽救3个赛点，但她保持冷静再赢11:7，总局数横扫3:0取开门红，2026年首战顺利赢波。孙颖莎赛后表示回归赛场有新鲜感：「时隔1个月回到比赛，比较兴奋。而第一场比赛有新鲜感，只是备战有点困难，因之前与对手未交手过，没有特别了解。」她同时指教练提醒自己不要急于寻找最佳状态，通过一场场比赛找回状态就可以。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
食用安全
2026-02-03 13:00 HKT
00:47
黄棣珊中学2男1女学生 中山交流团擅外出饮酒租酒店过夜 同学回港揭发 教育局：高度关注
社会
5小时前
80年代「破格女星」罕现身《流行都市》被安德尊质问一事：咩意思呀你 曾选港姐转行风山水起
80年代「破格女星」罕现身《流行都市》被安德尊质问一事：咩意思呀你 曾选港姐转行风山水起
影视圈
7小时前
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
即时中国
7小时前
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
时事热话
2026-02-03 13:30 HKT
岁晚尖沙咀新现「触碰型圈套」 跑友遇骗拒做「致命一步」自救 网民激赞醒目｜Juicy叮
岁晚尖沙咀新现「触碰型圈套」 跑友遇骗拒做「致命一步」自救 网民激赞醒目｜Juicy叮
时事热话
6小时前
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
旅游
2026-02-03 14:13 HKT
1989年西贡龙虾湾谋杀案 62岁港男潜逃37年泰国落网 料明日被押返香港
1989年西贡龙虾湾谋杀案 62岁港男潜逃37年泰国落网 料明日被押返香港
突发
24分钟前
两届视后胡定欣宣布离巢 结束逾20年与TVB宾主关系：新一年决定离开舒适区
01:12
两届视后胡定欣宣布离巢 结束逾20年与TVB宾主关系：新一年决定离开舒适区
影视圈
3小时前
星岛申诉王|闪恋惨剧 初见面即献吻火速同居 失婚男堕爱情陷阱 被勒索900万
06:10
星岛申诉王 | 初见面即献吻火速同居 失婚男堕爱情陷阱被勒索900万
申诉热话
9小时前