乒乓球亚洲杯│孙颖莎休养53日复出 3:0横扫取开门红 回归感觉：「有新鲜感比较兴奋﹗」
更新时间：16:20 2026-02-04 HKT
发布时间：16:20 2026-02-04 HKT
发布时间：16:20 2026-02-04 HKT
1连5日在中国河口五源河体育场举行的乒乓球亚洲杯，今日(4日)拉开战幔。因伤休养了53日的国家名将孙颖莎，在女单分组赛第1组首场直落3:0横扫中华台北球手叶伊恬，2026年第一战旗开得胜。孙颖莎赛后表示回归比赛有新鲜感，心情比较兴奋，会一场一场去找回比赛状态。
时隔53日复出重返球场
孙颖莎去年尾在香港举行的WTT总决赛中受伤，无奈于女单准决赛退赛，之后接连缺席乒超总决赛、2026年WTT多哈冠军赛，专心休养调整。这名世界一姐在今次乒乓球亚洲杯复出，今日在女单分组赛第1组首仗斗叶伊恬，时隔53日再次出战，她在首局未入局，领先7:3下，一度被追近至7:8，幸好最终以11:8先拔头筹。
3:0横扫叶伊恬 26年首战取开门红
第2局孙颖莎进入状态，正手接连得分赢11:3；第3局她领先10:4下，被叶伊恬挽救3个赛点，但她保持冷静再赢11:7，总局数横扫3:0取开门红，2026年首战顺利赢波。孙颖莎赛后表示回归赛场有新鲜感：「时隔1个月回到比赛，比较兴奋。而第一场比赛有新鲜感，只是备战有点困难，因之前与对手未交手过，没有特别了解。」她同时指教练提醒自己不要急于寻找最佳状态，通过一场场比赛找回状态就可以。
最Hit
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
2026-02-03 13:00 HKT
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
7小时前
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
2026-02-03 13:30 HKT
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
2026-02-03 14:13 HKT