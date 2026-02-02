Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冬奥｜米兰科尔蒂纳冬奥港队代表团授旗 港队13人代表团创历年新高

更新时间：17:43 2026-02-02 HKT
发布时间：17:43 2026-02-02 HKT

米兰-科尔蒂纳2026冬季奥运会6号（周五）正式揭幕，今日中国香港体育协会暨奥林匹克委员会在奥运大楼举行代表团授旗礼，由文化体育及旅游局局长罗淑佩主礼授旗仪式，祝愿运动员能在赛场上旗开得胜。

港队13人冬奥代表团创历年新高

今届冬奥港队派出包括4名运动员在内的13人代表团，人数创历年新高，由郭子峰和林静欣出战短道速滑，翁厚全和金昹晞出战高山滑雪，港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐致辞说，4位运动员继亚冬运后再登大型比赛舞台，印证本地冰雪运动员水平不断提高，他亦表示本地正与内地加强合作和交流，例如去年和黑龙江签定合作，推动2地在冰雪运动上的人才交流，相信未来在参赛人数上再创新高。

而文体旅游局局长罗淑佩则表示，近年体育总会积极发掘具潜质冰雪运动员，再加上得到国家的大力支持，令香港这个「无雪之城」也能在冰雪运动上生根发展，她亦寄语运动员：「今年系连续第7次可以派出队员参加冬奥，我哋今次派出4位运动员参加短度速滑同埋高山滑雪嘅项目当中，我哋有资深嘅战将，亦都有首次参赛嘅新星，衷心鼓励各位运动员奋力拼搏，突破自我咁去追寻你哋冬奥嘅梦想。」

 

记者/摄影：魏国谦

 

