澳网|艾卡拉斯挫祖高域首夺男单冠军 成史上最年轻全满贯得主

更新时间：20:39 2026-02-01 HKT
发布时间：20:39 2026-02-01 HKT

澳洲网球公开赛男单决赛今午(1日)上演，由头号种子艾卡拉斯(Carlos Alcaraz)对塞尔维亚好手祖高域(Novak Djokovic)，上演相隔16岁的年龄大战。22岁的艾卡拉斯激战逾3小时，以2:6、6:2、6:3、7:5胜出，首次跻身澳网男单决赛即夺冠，赢得唯一欠缺的大满贯锦标，成为史上最年轻全满贯得主。

自2023年9月赢得美网男单冠军，摘下个人第24个大满贯锦标后，祖高域便与四大网赛冠军无缘。难得时隔逾两年再有机会争冠，这名38岁塞尔维亚老将甫开赛即尽展实力，首盘先赢6:2。年轻16岁的艾卡拉斯经过第一盘热身后还以颜色，以6:2回敬一盘，总比数追成1:1。第3盘年轻力壮的艾卡拉斯在体能上占上风，以6:3再下一城。第4盘，艾卡拉斯成功抵挡祖高域的反扑，赢7:5，总比数胜3:1封王。

 

