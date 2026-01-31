澳网｜张帅伙拍梅顿丝女双封后 继2019年后再捧澳网冠军杯

中国金花张帅伙拍比利时球手梅顿丝（Elise Mertens），周五在澳洲网球公开赛女双决赛中，凭借顽强的斗志和默契的配合，以7:6(7:4)、6:4直落两盘击败哈萨克的丹妮莲娜（Anna Danilina）和塞尔维亚的古妮（Aleksandra Krunic）成功捧杯；而张帅继2019年后再夺澳网女双锦标，亦是个人第三个大满贯锦标。

逆境中显默契

这是张帅继2019年后，职业生涯第二度在墨尔本公园女双封后，连同2021美国网球公开赛女双冠军，她共赢得三座大满贯冠军。而梅顿丝则是第三次夺澳网双打冠军，以及个人第六座大满贯锦标。

这对四号种子组合在决赛开局并不顺利，首盘一度以落后1:4。然而，她们临危不乱，重整旗鼓后成功追平6:6，将比赛拖入决胜局。两人并于决胜局赢7:4先下一城。第二盘，两人乘胜追击，再赢一盘6:4锁定冠军。

张帅：感谢恩师益友见证

面对现场大量热情的中国球迷，张帅则感慨万千，并透露了这个冠军组合的诞生原来相当「赶急」。张帅透露，两人直到去年12月底才决定合作：「感谢梅顿丝，在最后一刻她邀请我一起组队。感谢你与我搭档。你可以和任何人组队并赢得奖杯。」

对张帅而言，今次夺冠别具意义，因为颁奖嘉宾正是她前两座大满贯的夺冠拍档、澳洲名宿史杜素（Samantha Stosur），她说：「今天对我来说真的很特别，因为史杜素在场上，这就是为什么我等这第三个（大满贯）等了这么久！谢谢你，史杜素。」

张帅的拍档梅顿丝亦说：「我们不断战斗，保持信念，我们作为一个团队真正成长了。」她随后转向张帅说：「在决赛中，我很高兴我能保住发球局。我很高兴有你在我身边。感谢所有到场的观众，我看到了很多中国国旗！」