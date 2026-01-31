NBA｜史堤芬居利膝伤离场 勇士惜败活塞

周五NBA勇士对活塞，主队星将史提芬居利（Stephen Curry）因右膝酸痛于第3节伤出，球队最终以124:131不敌活塞。庆幸勇士主帅居尔（Steve Kerr）赛后透露，居利的伤势预计并无大碍。

居利右膝不适退场

「咖哩」在第三节尚余4分28秒时，在一次上篮过程中被犯规后，虽然成功将球投进，但他随即面露痛苦表现并开始跛行，右膝感到不适。他于20秒后离场，与训练员进行了简短交谈后，一瘸一拐地走进了更衣室。在退场前，居利上阵25分钟，攻入23分。勇士缺少居利之下，最终以7分落败。

旧患复发 科尔称「无大碍」

这并非居利首次遇到膝部问题。六天前，他在明尼亚波利斯进行个人训练后，右膝出现肿胀和不适，曾出现在球队的伤病报告中，当时被诊断为髌股关节炎症。他此前在对阵木狼的比赛中带伤上阵并帮助球队取胜，但随后缺席了与木狼的第二场比赛。虽然他在周三对阵爵士和周五对阵活塞的比赛中复出，但教练居尔证实这次酸痛与早前的右膝问题有关。居尔说：「居利最近一直饱受困扰。」

不过，主帅居尔对居利的伤势持乐观态度：「我认为他没事。我不认为这是什么大问题，但我们会在（周六）提供最新消息。」

勇士队接下来将有三天休息时间，直到下周二在主场迎战76人。球队和球迷都希望居利能够在这段时间内康复，尽快重返赛场。