澳网｜冼拿憾负祖高域卫冕梦碎 承认错失良机感觉很痛

连续两届澳洲网球公开赛冠军、意大利新星冼拿（Jannik Sinner）的卫冕之路，在周五晚被祖高域（Novak Djokovic）终结。在一场惊心动魄的五盘大战后，冼拿以盘数2:3饮恨告负，其澳网19场连胜纪录亦告终止，赛后他坦言对错失良机感觉很痛。

赞扬祖高域表现

两人打法相似，比赛中仿佛是两个不同时代的自己正在对决。尽管冼拿在比赛初段一度占优，将38岁的祖高域调动得疲于奔命，但后者在逆境中提升状态，展现出的惊人水平，连冼拿也心服口服。冼拿说：「他赢了24个大满贯，我们很了解对方的打法。我对他的表现并不感到惊讶，因为我觉得他很多很多年来都是最伟大的球员。当然，因为年龄等原因，他现在参加的比赛少了，但我们也知道大满贯对我、对他、对艾卡拉斯，对每个人有多重要。这里会有一种额外的动力，他打出了精彩的网球。希望我能以此为鉴，看看自己能改进什么。」

坦承决胜盘错失多次机会

这场失利令冼拿无缘成为澳网史上第四位、也是继今仗对手祖高域之后，首位实现男单三连冠的球员。错失创造历史的机会，让这次失利更难吞咽。决胜盘打成3:3平手后冼拿被破发，之后他并非没有机会。他承认自己在关键时刻未能把握住多次破发点，是胜负的关键：「我在第五盘有我的机会，很多个破发点，但我没能兑现。他打出了一些精彩的击球。」

冼拿续说：「大多数时候，他的发球都非常好，我有几次进入了相持，但我自己失误了，这种事时有发生。这就是网球，网球就是这样运作的。」

冼拿赛后难掩失望之情：「这次失利很伤人，伤得不轻。这对我来说是一个非常重要的大满贯。我有很多机会，但没能把握住，这就是结果，这种感觉很痛。」