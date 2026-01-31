Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

澳网｜祖高域上演不老传奇 五盘逆转冼拿第11次杀入澳网决赛

即时体育
更新时间：13:27 2026-01-31 HKT
发布时间：13:27 2026-01-31 HKT

38岁的塞尔维亚球王祖高域（Novak Djokovic）再次向世人证明，年龄只是一个数字。他在周五晚的澳洲网球公开赛准决赛中，仿佛让时光倒流，上演了一场经典的逆转好戏，经过五盘马拉松式的激战后，以 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 ，盘数3:2击败争取三连冠的意大利球手赞历克冼拿（Jannik Sinner），第十一次杀入澳网男单决赛。

创最年长决赛者纪录

凭借这场胜利，祖高域不仅终结了对冼拿的五连败，更成为公开赛年代以来，晋级澳网男单决赛最年长的球员。这位24个大满贯得主将在周日力争其创纪录的第11座诺澳网冠军杯。
这场激战持续近四小时，直到凌晨接近两点才分出胜负。赛后，祖高域坦言百感交集：「我真的无言以对，说实话，这感觉很不真实。打了四个小时，快到凌晨两点，让我想起了2012年我与拿度（Rafa Nadal）的那场决赛。」

笑言要换电话号码

祖高域续说：「今晚的网球质素极高，我知道这是我唯一有机会击败他的方式。他之前连赢了我五次，他有我的手机号码，所以我今晚得换个号码了。我对他有著极大的尊重，他是一位不可思议的球员，他会把你推到极限，今晚他对我就是这样做的。」
击败强敌后，祖高域形容这场胜利感觉就像已经赢了一样，但他很快将目光投向了决赛对手艾卡拉斯（Carlos Alcaraz），他说：「我只希望届时我还有足够的体力能与他并驾齐驱，这就是我的愿望。」

