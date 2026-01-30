帆船｜黄子㬢有望接棒家姐出战亚运 郑祺翱信心十足直取亚运资格

「新鸿基公司香港帆船赛周2026」暨「29er亚洲帆船锦标赛」昨日（29号）开锣，今次亦是港队ILCA4名古屋亚运会代表的首场选拔，女子港将黄子㬢（Zixi)和男子港将郑祺翱（Thiago）齐出击争取今届亚运名额。

Zixi多次在ILCA4亚锦赛少年组中摘得奖牌。摄影：魏国谦

Zixi在ILCA4的组别中位列第4，在女子选手中则排名第1。摄影：魏国谦

黄子㬢有望接棒家姐出战亚运。摄影：魏国谦

黄子㬢有望跟随姐姐步伐出战亚运

Zixi目前是本地其中一位最顶级的女子ILCA4运动员，她亦多次在亚锦赛少年组中摘得奖牌。今仗虽是ILCA4港队代表选拔战的首场，但Zixi表示会尽力而为并享受其中。值得一提是Zixi的姐姐黄子晏正是上届杭州亚运会女子ILCA4的代表，被问到姐姐有否给予她意见时，她说：「有的，她告诉我要好好享受，不要给自己太大压力，因为帆船运动最重要的是享受航行的乐趣。」

Zixi也表示，今年除了亚运外仍有许多比赛，如世界锦标赛，因此希望可以好好享受比赛过程并尽全力取得佳绩。对于有没有信心可获亚运资格，Zixi则说：「我有信心能够取得资格，但即使最后没有成功，我依然能从这些比赛中获得宝贵经验并尽力而为，这样才是最重要的。」目前Zixi在ILCA4的组别中位列第4，在女子选手中则排名第1。

Thiago信心十足直取亚运资格。摄影：魏国谦

Thiago表示现在船上感觉很好很自在。摄影：魏国谦

Thiago在ILCA4组别中高居第2名，于本地选手中排名第1。摄影：魏国谦

郑祺翱有信心能取得亚运资格

另一位同样在之前亚锦赛少年组中夺得奖牌的Thiago，是港队男子ILCA4代表的大热人选。对于今次的赛事，他则表示希望可以保持稳定，并每场都保持前三名。谈及为亚运会选拔的准备，他说：「我加大了训练量，增加了水上训练时间，并尽可能利用这次帆船赛来提升自己，找出可以改进的地方。」Thiago也对取得亚运资格充满信心，他直言：「我现在信心十足，当我在船上时感觉很好、很自在，我觉得在接下来的资格赛中也能取得不错的成绩。」

目前Thiago在ILCA4组别中高居第2名，于本地选手中排名第1，总成绩仅落后于新加坡好手Ian Goh。

记者/摄影：魏国谦