澳网｜艾卡拉斯苦战五盘创历史 成最年轻球手杀入四大满贯决赛
更新时间：19:46 2026-01-30 HKT
西班牙「泥地王」艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）周四在澳洲网球公开赛男单4强，与德国的施维利夫（Alexander Zverev）打足五盘，激战5小时27分钟，创下澳网最长准决赛纪录。艾卡拉斯克服了身体极限，以6:4、7:6(7:5)、6:7(3:7)、6:7(4:7)、7:5，盘数3:2击败施维利夫，职业生涯首次杀入澳网决赛。
一度领先两盘 险遭翻盘
这位世界排名第一的球手，在其第十次大满贯准决赛（首次在墨尔本公园）中，开局顺利，一度手握两盘领先优势，第三盘战至决胜局有机会直落三盘取胜。然而，他的身体此时开始出现状况，让施维利夫抓住机会，连扳两盘，将比赛拖入决胜的第五盘。
创最年轻纪录 冲击生涯全满贯
在这场历时5小时27分钟、墨尔本公园史上第三长的马拉松式对决中，艾卡拉斯展现出超凡的意志力。他耗尽了所有的精神和体能储备，最终在决胜盘中险胜7:5，惊险晋级决赛。凭借这场胜利，22岁的艾卡拉斯成为公开赛年代以来，打入全部四项大满贯决赛最年轻的球员。这场胜利也让他保留了冲击「生涯全满贯」（Career Grand Slam）的希望。
靠信念坚持到底
艾卡拉斯赛后坦言：「我常说，无论如何你都必须相信自己，无论你正在挣扎什么，经历了什么，你都必须始终相信自己。我在第三盘中段开始挣扎。从身体上来说，这是我短暂职业生涯中打过的最艰苦的比赛之一。但我以前也遇到过这种情况，所以我知道该怎么做。我必须把我的心都投入到比赛中，我想我做到了。我战斗到最后一球，我知道我会有机会的。我对自己的表现、我的感受以及我逆转的方式感到无比自豪。」
赛后，他亦在社交媒体上写道：「这是一场巨大、疯狂的战斗，令人难以置信的艰苦；如此多的起伏！这是我职业生涯中最艰难的比赛之一！很高兴能坚持信念并进入决赛！向施维利夫致敬，很高兴能与你分享这一切。」
