澳网｜艾卡拉斯闯男单8强 改写名宿波格碧加纪录

世界排名第一的西班牙「金童」艾卡拉斯（Carlos Alcaraz），周日在澳洲网球公开赛男单16强以7:6(8:6)、6:4、7:5直落三盘淘汰美国的保罗（Tommy Paul），连续三年闯入澳网八强，并超越名宿波格和碧加共同保持的纪录。赛后，艾卡拉斯满意自己新发球动作的作用，形容其为现时的「重要武器」。

超越名宿纪录剑指生涯全满贯

艾卡拉斯赢波之后，于23岁之龄前第14次闯入大满贯八强，超越了名宿波格（BjornBorg）和碧加（BorisBecker）的纪录。至今，这位西班牙新星已手握六座大满贯冠军，唯独未曾在墨尔本公园捧杯。去年他在八强战中憾负祖高域，今年他将力求突破，首次闯进澳网四强，继续向著成为史上最年轻「生涯全满贯」得主的目标进发。

发球改造致胜关键

今仗面对去年四强份子19种子保罗，艾卡拉斯在开局稍显慢热，首盘一度落后，最终要战至决胜局才惊险拿下。然而，随著比赛深入，他新改造的发球技术开始发挥威力。在后两盘，他未曾让对手拿到任何破发点，发球局稳如泰山。全场比赛，艾卡拉斯的一发成功率高达70%，赢得当中79%的分数，并且没有出现任何双发失误，数据相当亮眼。

这位六项大满贯冠军赛后坦言，对自己发球的进步感到惊讶：「发球是我长时间以来一直努力改进的环节。我很高兴看到发球的进步，并能保持很高的成功率。」他更透露，每盘结束后都会查看萤幕上的数据，力求提升表现。

开玩笑回应「抄袭」祖高域

艾卡拉斯近期将发球动作改得更为简洁，这个改变被眼利的球迷和媒体发现，其动作与他的主要对手、十届澳网冠军祖高域（NovakDjokovic）有惊人相似之处。祖高域早前更开玩笑称，要就「版权问题」跟艾卡拉斯谈谈。当被问及此事时，艾卡拉斯也幽默地回应，笑称自己手机里有祖高域的讯息，说他「需要付钱」。