澳洲网球公开赛｜赞历克冼拿首圈对手中途伤退 争取澳网三连冠踏出第一步

力争澳洲网球公开赛三连霸的意大利新星赞历克冼拿（Jannik Sinner），周二在男单首轮赛事对法国球手加斯顿（Hugo Gaston），以6:2、6:1领先盘数2:0下，加斯顿受伤退赛，冼拿仅花掉1小时8分钟便晋级次轮。

加斯顿疑手腕受伤

世界排名第二的赞历克冼拿，面对法国左手将加斯顿，首局虽然被加斯顿拿到三个破发点仍成功保住发球局，之后表现渐入佳境首盘顺利胜6:2。首盘结束后，加斯顿曾请求医生入场并服药，看似身体已出现状况。 第二盘，他的发球速度明显下降，状态持续下滑，以1:6再输一盘，盘数落后至0:2。加斯顿之后更决定退赛，并在场边伤心落泪。

放眼追平祖高域纪录

赞历克冼拿赛后表示：「我看到加斯顿在第二盘的发球速度不快，但这绝不是你想要赢得比赛的方式。 他是一位「极具天赋」的球员，从一开始我就全力以赴，对自己的表现感到满意。」

今仗是冼拿在墨尔本公园的第15场连胜，也为他冲击澳网「三连冠」伟业迈出了稳健的第一步。 假若他能成功夺冠，将成为公开赛年代以来，继塞尔维亚球王祖高域（Novak Djokovic）后，第二位完成澳网三连冠壮举的男单球手。