Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBL｜香港金牛作客保不败之身 大胜张家口体文旅 开季十连胜 周二迎三连主

即时体育
更新时间：10:32 2026-01-19 HKT
发布时间：10:32 2026-01-19 HKT

香港金牛周日（18 日）于 2025-26 年全国男子篮球联赛（NBL）作客出战张家口体文旅，在 6 人得分上双之下，以及全场领先之下，球队以106：56大胜对手，取得开季十连胜，继续站稳 NBL 积分榜「一哥」之位。

今仗香港金牛以董健、张祖铭、卢杜伟、厄特尔二世（Michael Ertel II）及巴尔文（Ondřej Balvín）为正选名单，并以巴尔文的入樽为大胜揭开序幕。香港金牛在主导节奏下火力全开，开局打出一段 25：2 的攻势，其中有 3 球三分球，遂于首节大幅领先 29：7。次节香港金牛把握对手多次失误，进一步将纪录拉开至近 40 分的差距，其中巴尔文除了在篮下靠身形优势
得分，亦贡献数记精彩助攻。该节入替的港将杨瑞鸿亦有 2 分进账，助球队领先 56：17 完半场。

换边后主队尝试作出反扑，第三节与香港金牛陷入拉锯。虽然香港金牛单节负 22：25，不过中锋曲虹霖挺身而出，凭著 6 射 5 中攻入 11 分，带领球队以 78：42 进入末节。最后阶段香港金牛重拾手感，靠多段快攻扩大优势，最终以 106：56 大胜张家口体文旅，并以开季十连胜姿态，继续成为今季 NBL 唯一不败球队。今场香港金牛一共有 6 人得分上双，其中曲虹霖在整体命中率高达 87.5%，贡献全队最高的 16 分。

香港金牛总教练解立彬赛后表示：「今场是我们连续第四场作客，最近球员亦陆续出现伤病。希望球队接下来的赛事仍然保持水准，以精彩表现回报球迷。」至于今场攻入 12 分的董健则指出：「连续四场作客都不容易应付，也觉得球队每天都有进步，我们之后也会继续努力。」

香港金牛周二（20 日）将重返福田主场迎战石家庄翔蓝，周五（23 日）假启德体艺馆迎战长沙勇胜， 1月27日假荃湾体育馆迎战贵州猛龙。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
时事热话
22小时前
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
商业创科
2026-01-17 17:47 HKT
前童星意外枉死街头终年33岁 被拖行一个街口惨死 警方公开CCTV曝光生前最后画面
前童星意外枉死街头终年33岁 被拖行一个街口惨死 警方公开CCTV曝光生前最后画面
影视圈
16小时前
周焯华大女硕士毕业！「洗米嫂」与继子周柏豪赴英出席毕业礼 周梓潼拥名媛级Package
周焯华大女硕士毕业！「洗米嫂」与继子周柏豪赴英出席毕业礼 周梓潼拥名媛级Package
影视圈
18小时前
渣马2026︱殉职消防何伟豪原定跑半马 同袍带号码布完成心愿 未婚妻发帖感谢
渣马2026︱殉职消防何伟豪原定跑半马 同袍带号码布完成心愿 未婚妻发帖感谢
突发
2小时前
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
时事热话
20小时前
特朗普本周迎执政一周年 诸多政策扰全球 专家料「抛售美国」交易浮现
特朗普本周迎执政一周年 诸多政策扰全球 专家料「抛售美国」交易浮现
宏观经济
6小时前
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！铁板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店见证九龙湾变迁 网民勾集体回忆：以前嚿牛油系重点
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！铁板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店见证九龙湾变迁 网民勾集体回忆：以前嚿牛油系重点
饮食
2026-01-18 11:15 HKT
「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 《陈真》、《功夫》成代表作 告别信曝光：原谅我不辞而别丨独家
00:59
「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 《陈真》、《功夫》成代表作 告别信曝光：原谅我不辞而别丨独家
影视圈
14小时前
深圳好去处2026｜40大深圳一日游食买玩推介！最新商场购物/超市批发中心/饮茶+火锅海鲜放题/打卡玩乐 福田/莲塘/罗湖/深圳湾地铁沿线
深圳好去处2026｜40大深圳一日游食买玩推介！最新商场购物/超市批发中心/饮茶+火锅海鲜放题/打卡玩乐 福田/莲塘/罗湖/深圳湾地铁沿线
旅游
20小时前