澳网｜周杰伦获发外卡参赛「一分大满贯」 波皮未掂已遭秒杀（有片）

亚洲音乐天王周杰伦今日参加澳洲网球公开赛（澳网）「一分大满贯」（One Point Slam）赛事，对决24岁澳洲球手祖域（Petar Jovic）。周董在赛前曾戏称希望自己能赢得发球权，否则恐怕还没碰到球就已被淘汰。怎料他一语成谶，对手开波周董未挥拍便告落败，结束他作为球手在澳网的「一轮游」。

No sunnies, no problem? 😅



VIC qualifying champion Petar Jovic ACES Jay Chou



Driven by @kiaaustralia pic.twitter.com/3O1nf8qxzA — #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2026

澳网今年首次加入这个奖金达一百万美金的「一分大满贯」赛事，以名人外卡参赛的周杰伦首轮抽中澳洲业余球手祖域。首先两位球手以猜包剪揼形式决定发球权，由祖域胜出，意味周杰伦必须接住对手发球才有机会获胜。

祖域发球明显未尽全力，但已经足够开出一个角度刁转的外弯「A士球」，周杰伦刚扎好马步，网球已从身旁掠过，「波皮都掂唔到」，仅一秒便分胜负。周杰伦随即大笑，举手鼓掌向对手致意，场面十分有趣。

赛后，周杰伦于社交平台分享自己的心情，笑言「果然被我料到，连球都没碰到」，并幽默自嘲「我在场边能做的，就是帮大家签名了」、「以后除了练球，还要练剪刀石头布（包剪揼），赢的选发球」，最后不忘晒出自己的靓相，握拳打气：「继续努力」。