男花世界杯巴黎站｜香港男花队挫美国夺金 2026年取得好开始

以两位全运会团体金牌功臣蔡俊彦（Ryan）及张家朗为首的香港男子花剑队，周日在法国巴黎世界杯团体赛联同师弟林浩朗过关斩将，决赛硬碰「世二」美国队，越战越勇的香港队以45:38胜出，相隔20个月后，再次登上世界杯团体冠军宝座。

「世一」蔡俊彦一日前才在同一个比赛夺得个人赛银牌，休息一天后，他伙拍家朗及浩朗出战团体赛，他们合力在32强以45:26大胜卡塔尔、16强45:30胜波兰队及8强以45:34胜独立队，值得一提是这支独立队在16强爆冷以45:41胜世界排名第一的意大利队，率先为港队铲除一队劲敌；在4强遇上日本宿敌，港队由头带到尾下以45:32杀入决赛。

决赛面对强顽的美国队，港队照旧派出Ryan、家朗及浩朗出击，今仗除了Ryan及家朗都交出水准表现外，值得一赞是同样是左手的年轻小将林浩朗，他面对每位排名都比自己高得多的美国对手都毫无惧色，不时打出惊喜，包括在他负责的第4节，曾出现领先情况，而守尾门的Ryan更再次继个人赛决赛后再次面对陈海翔，今次赢得漂亮打出5:0的成绩带领港队以45:38埋斋。

2025-2026年赛季才于去年11月展开，香港男花队已打了3站世界杯，但在去年11月的西班牙站和上月的日本站分别只排第5名和第13名，结果巴黎站就成为港队在本赛季开斋的一站。

记者：徐嘉华