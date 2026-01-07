香港网球公开赛｜港网「一哥」黄泽林2：1逆转胜迪亚路 历史性闯入ATP巡回赛男单八强 将挑战赛事头号种子

香港网球公开赛2026今日（7日）在维多利亚公园网球主场上演激动人心一幕！香港「一哥」黄泽林（Coleman Wong）在球迷震耳欲聋的助威声中，激战2小时29分钟，以盘数2：1反胜自己的双打拍档、加拿大好手迪亚路（Gabriel Diallo），历史性闯入ATP巡回赛男单八强，写下香港网球新一页。文化体育及旅游局局长罗淑佩亲临打气，乐坛天王陈奕迅更是连续三日现身，力撑这位21岁的香港「一哥」 。赛后黄泽林表示：「 网球就是这样，我们互相激励，挑战极限，这才造就了今晚一场精彩的比赛给观众。」并且呼吁球迷下场叫齐所有朋友来球场打气。

世界排名第150位的Coleman，面对排名高出自己110位的双打拍档迪亚路，开局稍显紧张，首盘后连失3局，之后再以1：6先失一盘。然而第二盘他重整旗鼓，与对手展开拉锯，关键时刻顶住压力，以7：5扳回一城。决胜盘战况白热化，黄泽林一度领先5：2后被追至5：5平手。此时他展现强大心脏，于第11局「Love Game」破发，最终一局战至局点，连取2分，最后以7：5再赢一盘，总盘数2：1实现逆转胜。

黄泽林首次打入ATP巡回赛八强 ：希望下一场大家叫齐所有朋友来球场打气

赛后黄泽林接受访问时坦言：「 感觉太不真实了！首次打入ATP巡回赛八强，而且是在主场这么多人支持下完成。 因为这是在主场。我不想在其他地方输掉我职业生涯的第一场ATP四分之一决赛。让我们继续努力，继续追逐梦想。 」

对于击败双打拍档迪亚路，他形容感受特别：「我们是很好的朋友，第一场双打合作无间。网球就是这样，我们互相激励，挑战极限，这才造就了今晚一场精彩的比赛给观众。」 被问到如何克服排名差距，Coleman强调是心理关口：「教练一直鼓励我，说我的水准和他们完全一样。我要做的就是相信自己可以和他们抗衡，甚至赢他们。现在打到八强，我知道我可以继续冲上去！」

晋级后，黄泽林将挑战赛事头号种子、世界排名第7的意大利名将姆锡迪（Lorenzo Musetti）。他表示：「这将是一场精彩的比赛，我真的很兴奋。希望能打好，享受我的第一场ATP八强赛。」他更呼吁球迷：「希望下一场大家叫齐所有朋友来球场打气。」

世界排名第7的意大利名将姆锡迪（Lorenzo Musetti）。廖伟业摄

记者、摄影：廖伟业