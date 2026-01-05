乒乓球│樊振东夺留洋首冠 7小时4战全胜 夺MVP兴奋捧杯

中国乒乓球名将樊振东周日(4日)赢得留洋德国首个冠军，随效力球会萨尔布吕肯夺乒乓德国杯冠军。这名28岁猛将更是球队的捧杯功臣，于准决赛和决赛分别2度出战，6小时内4场全胜，14局之中只失了2局，当之无愧成为赛事的MVP。而他捧起奖杯时笑逐颜开，享受比赛的乐趣和成功感。

樊振东4次出场全胜

乒乓德国杯准决赛和决赛在周日上演，萨尔布吕肯先与卫冕的奥克森豪森争夺决赛资格。樊振东被安排于第2场出战，顺利以11:5、11:9、11:13、11:5击败艾比奥顿，为球队场数扳平1:1。到第4场他再次出场，斗日本好手户上隼辅，在先输10:12下，连赢11:8、11:6、11:5，总局数胜3:1，并带领萨尔布吕肯以场数3:1入决赛。

赢得留洋首冠

到晚上的决赛，萨尔布吕肯斗莱恩舒路迪。樊振东打头阵迎战对方的首席球手奥查洛夫，，他直落3局赢11:9、11:9、11:8，为球队先拔头筹。到第4场他再次上阵，同样以3局11:8、11:3、11:6横扫敌将菲路斯，领军总场数胜3:1捧杯，赢下个人留洋德国首个锦标。

捧杯时笑不拢嘴

由准决赛开始到决赛结束，樊振东在7小时内打了4场比赛，录得全胜的佳绩，14局比赛中只失了2局，证明其竞技状态依然在世界之巅，之后亦当之无愧成为赛事的MVP。这名赢尽各大锦标的猛将，赛后捧杯时笑逐颜开，领取MVP奖项亦全程开怀大笑，在场的5000名球迷更特意唱起中文歌曲祝贺他。

IG分享首冠喜悦

而樊振东亦在个人Instagram帐户，用英文发布自己夺得留洋生涯首冠的消息，非常享受在德国比赛带来的乐趣和成功感。